تحديث واتساب جولد ضد الحظر والهكر ⭐⭐⭐⭐ (امتيازات ممتازة).. سابق كل صحابــك وفك بلوك الرقم

تحديث واتساب جولد من أنواع التطبيقات التي انتشرت بشكل كبير في الوطن العربي فهو أحد النسخ المعدلة من تطبيق واتساب ماسنجر الأصلي الرسمي الأخضر،نال تطبيق واتساب الذهبي المطور من قبل المطور ابو عرب شهرة وسيط كبير في الوطن العربي، فهو يساعد على المراسلات والمحادثات بشكل فوري ومميزات عديدة لا توجد في التطبيق الأصلي، والتي جعلت التطبيق يستخدم من قبل عدد كبير من المستخدمين.

تحديث واتساب جولد

القيام بعملية تحديث واتساب جولد تعد من العمليات الضرورية في التطبيق والتي تساعد اللاعب على الاستفادة من أي إضافات يتم إضافتها للتطبيق، وذاك احرص مطورو التطبيق على تضافتت الكثير من المميزات المختلفة والمتميزة في التطبيق،وإليك أهم المعلومات التي تدور حول التطبيق والتي تتمثل في التالي:

تطبيق واتساب جولد هو أحد النسخ المطورة والمعدلة من تطبيق ماسنجر الرسمي الأخطر، والذي تم تطويره على يد المطور أبو عرب.

التطبيق تقوم فكرته على إرسال المحادثات والمقاولات الفورية بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

التطبيق تم فيه اضافة الكثير من المميزات والامكانيات التي لا توجد في واتساب الرسمي،حيث يمكن إرسال الملفات والصور والوسائط في التطبيق بدقة عالية جدا.

مميزات التطبيق

يحتوي تحديث واتساب جولد على الكثير من المميزات التي جعلت أغلب المستخدمين يفضلون استخدامه عن نسخة واتساب الأصلي أو حتى أي نسخة أو مطورة ومعدلة أخرى،وتتمثل أهم مميزات التطبيق في التالي: