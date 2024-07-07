ابعتها لكل حبايبك.. أجمل عبارات التهنئة للأهل والأصدقاء للعام الهجري الجديد “1446” كل عام وأنتم بخير

ينتظر عدد كبير جداً من المسلمين في جميع بقاع الأرض قدوم رأس السنة الهجريه من أجل تبادل عبارات التهنئة بين الأهل والأصدقاء والأحباب، وفي هذه المناسبة السعيدة لجميع المسلمين نتذكر جميعاً رسول الله صلى الله عليه وسلم والحدث الذي قام فيه بالهجرة من مكة المكرمة متجهاً إلى المدينة المنورة من أجل العمل على نشر الدين الإسلامي، وفي هذا التقرير ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف معا على باقة متنوعة من رسائل التهنئة بالعام الهجري الجديد أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1446

بقلب مليء بالحب وتمنيات بعام هجري جديد مليء بالفرح نذكر لكم مجموعة من أفضل رسائل التهنئة لتبادلها بمناسبة هذا الحدث الطيب وجاءت عبارات التهنئه كالتالي:

من كل قلبي أزفُّ لكم أطيب التمنيات والتبريكات بمناسبة العام الهجري الجديد.

بكلمات يملؤها الحب والأمنيات الطيبة أرسل رسالتي لكل أفراد الأسرة تهنئة بقدوم رأس السنة الهجرية الجديدة، كلَّ عامٍ وأنتم بألفِ خيرٍ.

أصدقائي يسعدني أن أرسل إليكم بعض المشاعر التي يحملها قلبي ولتهنئكم بالعام الهجري الجديد، أسأل الله لكم عاماً كله خيرات وسعادة وبركات.

أحبائي في الله أرسل لكم أجمل التهاني المحملة بأصدق الكلمات وأرق العبارات، حتى تبقى محبّتكم في القلب دائماً يا أعز الناس، كل عام وأنتم بخيربمناسبة العام الهجري الجديد.

عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية 1446 للأصدقاء

لا تقتصر عبارات التهنئه فقط على الأهل والأحباب بل يمكن أيضا أن نتبادل عبارات التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية مع الأصدقاء كالتالي: