قبل اجتماع لجنة التسعير .. حقيقة زيادة اسعار البنزين والسولار اليوم 2024 في مصر

أوضحت هيئة البترول وجود اختلاف في أسعار السولار والبنزين، وذلك يرجع الي زيادة في الأسعار العالمية، و قامت وزارة البترول بتحديد الأسعار وفقا لنهج معين، وهناك تساؤلات لأصحاب السيارات الخاصة، وشركات النقل المختلفة علي الأسعار التي قد تحدث خلال الفترة القادمة، وفي هذا المقال نوضح لكم اهم الأسعار بشكل مستمر علي موقعنا ، وذلك بعد البحث المكثف علية من قبل المواطنين ، حيث فوجئ كل منهما بنشر منشورات توضح زيادة جديدة في الاسعار.

حقيقة ارتفاع أسعار السولار و البنزين في مصر اليوم 2024

حددت وزارة البترول ان الارتفاع في أسعار البترول تزيد بقيمة 1 جنية مصري، كما وضحت رئاسة الوزراء مدي دعمها الكبير للمواطنين في البترول واسطوانة الغاز، واختلفت الأسعار عن اخر استقرار لها خلال الفترة الماضية كما يلي :-

وصل بنزين 80 الي: 11 جنية مصري.

و بنزين 92 سجل : 12.5 جنية مصري.

و بنزين 95 : 13.5 جنية مصري.

وجاء سعر السولار ليصبح: 10 جنية مصري.

حدوث استقرار في سعر إسطوانة الغاز: 100 جنية للعبوة الواحدة.

هذة الأسعار هي المتداولة في الأسواق المصرية الفترة الحالية وتتواجد ايضا في جميع البنزيمات.

هل هناك زيادة في اسعار البنزين والسولار الفترة القادمة ؟

حتي هذة اللحظة لم يتم التأكيد علي وجود زيادة أو انخفاض في اسعار البنزين والسولار بشكل عام المتحكم في ذلك الأمر هي لجنة التسعير التلقائي ، وسوف تقوم بعقد الاجتماع الخاص بها في الفترة القادمة ، وسوف يتم نزول قائمة الاسعار الجديدة ، ولكن مع ثبات سعر الدولار الأمريكي نتوقع ان يكون السعر كما هو ولا يوجد اي زيادة.