موعد نهائي كأس السوبر السعودي 2024.. وتوقيت المباريات بمشاركة الهلال والنصر

تم الكشف من قبل لجنة المسابقات داخل الاتحاد السعودي عن موعد نهائي السوبر السعودي لكرة القدم، حيث تم توضيح جميع التفاصيل الخاصة بتلك البطولة، والتي يرغب الجميع بمشاهدتها لمشاركة كريستيانو رونالدو لاعب النصر بها، والذي فور انتقاله إلى السعودية بدأ الجميع بمشاهدة جميع البطولات التي يشارك بها، لذا لمعرفة تفاصيل موعد نهائي السوبر يمكنكم متابعة السطور القادمة.

موعد كأس السوبر السعودي 2024

يجب على الجميع الاستعلام عن موعد نهائي السوبر السعودي حتى يتم مشاهدة المباراة في الوقت المعلن لها، وقد تم التوضيح من قبل الاتحاد السعودي عن بدء تلك البطولة في يوم 13 أغسطس، وتظل البطولة مستمرة حتى يوم 17 أغسطس، ويشارك في تلك البطولة أربع أندية فقط، وهي كلا من نادي الهلال ونادي النصر وأهلي جدة ونادي التعاون.

ومن يتمكن من الفوز في المباراة الأولى يتمكن من الصعود إلى النهائي للحصول على فرصة تحقيق لقب السوبر، وتعد المواجهة الأولى هي بين كل من نادي التعاون ونادي النصر السعودي، أما المواجهة الأخرى تقام بين نادي الهلال ونادي أهلي جدة، والفائز من تلك المبارتين يصعد إلى النهائي.

مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي 2024

تم تحديد موعد إقامة مباريات كأس السوبر السعودي والتي سيتم إقامتها داخل الملاعب السعودية، حيث جاء موعد إقامة المباريات كالتالي: