بشكل رسمي موعد نتائج السادس الاعدادي العراق دور أول 2024

يهتم جميع الطلبة بالتعرف على نتائج الصف السادس الإعدادي في دولة العراق، حيث تعتبر المرحلة الإعدادية هي من المراحل التعليمية المهمة في حياة كل طالب، وتقوم الوزارة بتطوير الطرق التعليمية والمناهج المتبعة في التعليم بتلك المرحلة، وذلك بفضل أهميتها الشديدة، وأوضحت الوزارة بأن أمر الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي سيكون إلكتروني على الموقع الذي يخصها فوراً بعد الانتهاء من أمور تصحيح أوراق اختبارات الطلبة.

نتائج السادس الاعدادي العراق

يستطيع جميع الطلبة البحث عن نتيجتهم ومعرفتها عن طريق الاستعانة بمنصة نتائجنا الإلكترونية والقيام بالخطوات التالية:

في البداية يقوم الطالب بالتوجه إلى موقع نتائجنا عبر ذلك الرابط.

قم بتحديد تبويب نتائج الاختبارات ثم اختر نتائج الدور الأول.

حدد الصف الدراسي السادس الإعدادي ثم أدخل جميع المعلومات المتعلقة بالطالب وهي رقم الجلوس واسمه.

قم بإدخال البيانات الأخرى المتعلقة بالطالب و المطلوبة ثم حدد المحافظة و انقر على أيقونة الاستعلام.

ستعرض أمامك صفحة تحتوي على البيانات الخاصة بالطالب مع بيان درجاته في كافة المواد الدراسية بشكل واضح.

نتائج الصف السادس الإعدادي موقع نتائجنا 2024

قامت وزارة التربية العراقية بتوفير الكثير من المنصات الإلكترونية التي تساعد الطلبة في التعرف على نتائج الصف السادس الإعدادي والمتوقع أن تظهر خلال الساعات المقبلة، وهذه النتائج خاصة بالدور الأول.

ويستطيع الطالب التعرف على تلك النتائج بشكل سهل شرط أن يقوم بإضافة اسمه الثلاثي ورقم جلوسه بشكل صحيح، كما أوضحت الوزارة بأنها ستقوم بالإعلان عن النتائج خلال يوم الإثنين القادم.