كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 رابط منصة مظلتي 

يمكن أن تحصل على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الكترونية عبر رابطه الرسمي لمنصة مظلاته والذي أعلنت عنه وزارة العمل في العراق لكي تسهل على أشخاص معرفة أسماء المشمولين في وقت قصير وبدون مجهول في جميع المحافظات العراقية، حيث تقدم الحكومة الدعم لعدد كبير من اللفات من خلال الرعاية الاجتماعية ويجب أن تتوفر عدة شروط في جميع المتقدمين لكي يحصلوا على الدعم، وسوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن استعلام اسماء المشمولين وما هي الشروط المطلوبة.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يبحث العديد من الأشخاص عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث تعد من البرامج الهامه المقدمه من الحكومه العراقيه بسبب الأحوال الاقتصادية التي يمر بها المواطنين فهي تساعدهم على رفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتهم الاساسية، وقد اعلنت عن رابطة إلكتروني لاستخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط الرسمي لوزارة العمل العراقيه ثم

اضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية واضغط على الوجبة التي ترغب فيها الاستعلام عنها.

ثم قم بتحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf وتستطيع أن تتعرف على الاسم من خلال البحث عليه.

وايضا يمكنك ان تستعين بتاريخ الميلاد إذا كان هناك تشابه في الأسماء.

شروط التسجيل في الرعايه الاجتماعيه العراق 2024