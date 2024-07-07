هتسلي طفلك وتشتري دماغك.. طريقة ضبط تردد قناة سبيستون الجديد 2024 Space Toon على القمر الصناعي لباقة متجددة من أفلام الكارتون لأولادك

تعتبر قناة سبيستون هي من أحد أهم القنوات الفضائية التي تعمل خصيصاً لتوجيه محتوى مميز للأطفال الصغار من مختلف الفئات العمرية، وجدير بالذكر إنها قناة عربية وهي من أوائل القنوات الأطفال التي تم رصدها على القمر الصناعي نايل سات و عرب سات ومنذ توقيت افتتاحها وحتى الآن ونجد أنها دائماً ما تقوم بتقديم محتوى مميز جدا للصغار سواء كان أغاني الأطفال أو حلقات كرتون متنوعة وفي هذا التقرير سوف نتعرف معاً على التردد الجديد لقناة سبيستون على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة سبيستون للأطفال

تحرص كل أم على ان تقدم لأطفالها محتوى متميز عندما يتعلق الأمر بمشاهدة التلفزيون لذلك لا يوجد أفضل من قناة سبيستون بمحتواها من أفلام ومسلسلات الكرتون والأغاني والمحببه لدى جميع الصغار وبالنسبة للتردد الجديد لقناة سبيستون فنجد أنه جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11758.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12341.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

طريقة ضبط القناة على جهاز الرسيفر

هناك بعض الخطوات التي يجب إتباعها من أجل تحميل قناة سبيستون على جهاز الاستقبال لديكم وجاءت هذه الخطوات مختصرة كالتالي