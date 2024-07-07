رابط التسجيل في منفعة الاسرة عمان وما هي الاوراق المطلوبة والشروط للقبول

من أكثر مساعدات المالية التي تقدمها الحكومة في سلطنة عمان للمواطنين هي منفعة الأسرة والتي تقدم لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط والظروف والاضطرابات التي تمر بها البلاد، حيث ان المنفعه تقدم لهم الدعم الشهري لرفع مستوى معيشتهم وتحسين أوضاعهم المادية ولكن يمكن القبول في منفعة بعد توفر عدة شروط وضوابط سوف نتعرف عليها سويا خلال الفقرات التالية مع طريقة التسجيل في منفعة الكترونية.

شروط القبول في منفعة بعمان

شروط القبول في منفعه بعنوان يجب ان تتوفر في جميع المتقدمين حيث تتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب ان يكون الشخص عماني الجنسيه ويقيم في عمان بشكل دائم.

يجب أن يكون لديه حساب بنكي ويكون ساري حتى يتم تفعيل الراتب عليه.

يجب أن يكون من اصول عمانية ويقيم في البلاد بصفة دائمة.

يجب أن يلتزم بالضوابط والأحكام التي يفرضها صندوق الحماية والدعم.

يجب أن يكون من الفئات الأقل دخلا في سلطنة عمان وأن يقدم الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك.

خطوات التسجيل في منفعة الأسرة

عند التسجيل في منفعه الاسره بعمان يجب ان تلتزم بعده خطوات الالكترونيه حتى يتم التسجيل بالنجاح عبر الصندوق الحمايه الاجتماعيه وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي: