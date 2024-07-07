حمل واتساب الذهبي بمميزات جديدة وتطورات مبهره 2024

من ابرز واهم التطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي هو الوتساب الذهبي الذي يستخدمه الملايين من مختلف دول العالم ويمكن تنزيله مجاني لجميع الهواتف بجميع إمكانياتها، حيث أن التطبيق يقدم لهم الكثير من الاضافات والمميزات ويعد من التطبيقات المفضلة عند الكثير من الاشخاص لذلك بدأ الجميع يبحث عن تاريخ التحميل الوتساب الذهبي وسوف نعرض لكم خطوات التحميل، وما هي المميزات الجديدة 2024 في النسخة الأخيرة من واتساب الذهبي خلال الفقرات التالية.

خطوات تحميل الوتساب الذهبي

يكون تحميل الوتساب الذهبي مجاني لجميع الهواتف ويمكن تحميله من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة تتمثل فيما يلي:

اضغط على محرك البحث جوجل ثم اكتب في أعلى الشاشة مكان البحثتحميل الواتس اب الذهبي النسخه الاخيره وسوف تظهر لك عدة خيارات.

اضغط على رابط التحميل ومنها سوف يعرض لك سياسه البرنامج والشروط والأحكام.

اضغط على موافق ويمكنك قراءتها جيدا وبعد ذلك اضغط في نهاية الشاشة على رابط التحميل او كلمة داونلود.

وسوف يبدأ اللوتس في النزول وسوف يصلك إشعار بذلك على هاتفك اضغط على هذا الاشعار.

وقم بالتثبيت واتباع الخطوات لفتح الواتس اب برقم الهاتف ورمز الدولة وقم بعمل حساب جديد واستمتع بمميزات الوتساب الذهبي.

مميزات الوتساب الذهبي 2024