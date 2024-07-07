بشكل رسمي زيادة رواتب المتقاعدين العراق بدء تطبيق القرار استعلم عن الزيادة

صرحت وزارة المالية العراقية عن قيامها برفع رواتب الأفراد المتقاعدين في دولة العراق، وذلك القرار جاء ضمن قرارات الحكومة العراقية والتي تهدف إلى تلبية جميع احتياجات الأفراد الحاصلين على رواتب التقاعد، ويتساءل جميع المتقاعدين عن هذه الزيادات بالأخص بعد ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وسنوضح لكم الزيادات الحادثة في رواتب المتقاعدين بدولة العراق عبر ذلك المقال.

زيادة رواتب المتقاعدين العراق

أوضحت وزارة المالية في العراق بأنها قامت بزيادة رواتب الأفراد المتقاعدين بها، ويصل مبلغ هذه الزيادات إلى حوالي 1000 دينار عراقي، وتسعى الحكومة العراقية إلى تطوير مستوى معيشة كافة الأفراد المتقاعدين لضمان تحقيق الاستقرار المادي لهم، كما تعد تلك الزيادة هي من الخطوات الرئيسية التي تقوم الحكومة بها لتوفير العدالة الاجتماعية لجميع الأفراد في العراق.

سلم رواتب للمتقاعدين العراقيين

صرحت وزارة المالية العراقية عن السلم الخاص بالرواتب الجديدة للأفراد المتقاعدين بعد رفعها، وجاءت هذه الرواتب كالتالي:

بالنسبة للأفراد المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب بمبلغ 400,000 دينار عراقي، فازدادت رواتبهم لتصبح 500,000 دينار عراقي.

الشخص الذي يحصل على رواتب 500 دينار عراقي أصبحت رواتبه بعد الزيادة هي 600 دينار عراقي.

بالنسبة لمن يحصلون على رواتب 600 دينار عراقي فازدادت رواتبهم لتصبح 700 دينار عراقي.

أما الفرد المتقاعد الذي يحصل على رواتب 700 دينار عراقي فازداد راتبه ليصبح 800 دينار عراقي.

جدير بالذكر بأن الحكومة العراقية قامت بتمكين الأفراد المتقاعدين من الاستعلام عن الزيادات الحادثة في الرواتب عن طريق الموقع الإلكتروني الذي يخصها، وذلك لتيسير أمر الاستعلام على كافة المواطنين.