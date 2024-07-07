موعد ورابط التقديم علي معادلة الدبلومات الفنية 2025 لدخول كلية التجارة وكلية الهندسة

في وقتنا هذا ينتظر طلاب الدبلومات الفنية تنسيق الكليات والمعاهد التي من المفترض اعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عنها يأتي ذلك الأمر عقب انتهاء تنسيق الثانوية العامة مباشرة ، وفي الفترة الحالية هناك شغف وعُجالة ينتظر الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية بالالتحاق للجامعة ، كما يرغب البعض في معرفة الموعد الرسمي للتقديم في المعادلة ، وهناك شرط اساسي يجب ان يكون متوفر في الطالب وهو يجب أن يكون حاصل على مجموع لا يقل عن 70% ، ويتاح التسجيل في المعادلة عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الكليات والمعاهد للدبلومات الفنية 2025

بموجب قرارات المجلس الأعلي للجامعات ينتظر طلاب وطالبات الدبلومات الفنية إعلان تفاصيل النظام الحديث والذي يمتد من 3 : 5 سنوات والذي يتيح لهم الالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية وذلك بعد فتح باب التسجيل في التنسيق وذلك ابتداء من شهر سبتمبر القادم ، بالتحديد عقب إنتهاء طلاب وطالبات الثانوية العامة من الانتهاء من الامتحانات وتسجيل رغبتهم في التنسيق الجامعي ، حيث ينتظر طلاب الدبلومات ( التجارية – الزراعية – الصناعية – التمريض – السياحة والفنادق ) فجميع الدبلومات السالف ذكرها ينتمون إلي نظام 3 : 5 سنوات، يطبق عليهم نظام المعادلات بشرط النجاح فيها من أجل الإلتحاق بالجامعة.

الكليات المتاحة لطلاب معادلة الدبلومات الفنية 2025

1 – كلية الهندسة.

2 – كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.

3 – كلية التمريض.

4 – الاقتصاد المنزلي.

5 – كلية السياحة والفنادق.

6 – كذلك كلية التربية.

7 – أيضًا كلية الآثار.

8 – كلية التجارة .

9 – بعض المعاهد العليا والمتوسطة.

كيف يكون امتحان معادلة الدبلومات الفنية ؟

يتكون الأمتحان من جزئين ويقسم كالاتي :-

الجزء الأول : عبارة عن امتحان مدته ثلاث ساعات ويضم 200 سؤال، ويتكون الامتحان من الأسئلة ذات المطابقات المتعددة، والأسئلة التي تختبر قدرتك على اختيار أفضل إجابة. الجزء الثاني : يتكون من امتحان سريري موضوعي (الأوسكي) موزع على 14 محطة امتحانية ومدته حوالي ساعة و 40 دقيقة.

سوف نقوم بتوفير رابط التقديم لمعادلة الدبلومات الفنية فور صدوره من المجلس الاعلي للجامعات.