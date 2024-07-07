رابط مباشر.. نتائج السادس الاعدادي 2024 دور أول بالعراق عبر موقع الوزارة ونتائجنا

سيتم الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 من خلال معرفة الرابط الإلكتروني الذي يتيح النتائج إلى جميع الطلاب داخل العراق، ويعد الرابط الخاص بالنتائج هو متاح على موقع نتائجنا وموقع وزارة التعليم الإلكتروني، حيث يتم طرحه دائما قبل ظهور النتائج حتى يتم استخراجها دون مواجهة أي صعوبات، ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، ومن خلال الاسم الرباعي الذي يجب أن يدون بشكل صحيح للحصول على النتيجة في أسرع وقت.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2024 دور أول بالعراق

تم الاعلان عن قرب إتاحة نتائج السادس الاعدادي 2024 على موقع الوزارة الإلكتروني، والذي سيتم رفعها فور إنهاء جميع أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات، والتي يتم الانتهاء منها خلال الفترة الحالية، ويتم العمل على تمهيد ظهور النتيجة إلكترونيًا أو ورقيا، من خلال إرسالها إلى المديريات التعليمية التي تعمل على توزيعها داخل العديد من المدارس المختلفة داخل العراق، ويلجأ الجميع للحصول على النتائج بشكل إلكتروني، وذلك لسهولة استخراجها والتي لا تستغرق وقت وجهد من الطالب، كما أنها تحتاج فقط إلى الاتصال بالإنترنت والجلوس في المنزل للحصول على النتيجة في أي وقت يرغبه الطالب.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول بالعراق

إذا كنت تفضل في استخراج النتيجة إلكترونيا يمكنك معرفة بعض الخطوات، التي تساعدك في الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي والحصول عليها في أقرب وقت، ولهذا تعد الخطوات التي تمكنك من الاستعلام عبارة عن الآتي: