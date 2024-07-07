ظهرت الان.. نتائج الباكلوريا في سوريا 2024 عبر الرابط الرسمي

الآلاف من الطلاب السوريين في مرحلة البكالوريا ينتظرون ظهور النتيجة، بعد أن أعلنت وزارة التعليم السورية، أن النتائج سوف يتم اعتمادها صباح يوم الأحد الموافق السابع من تموز 2024، حيث أعلنت الوزارة الأسبوع الماضي أن أعمال التصحيح قد انتهت، وفي انتظار اعتماد النتيجة بعد فترة تصحيح استمرت لمدة ما يقرب من الشهر، بما فيها إجازة العيد الاضحي، حيث استكملت أعمال التصحيح بعد انتهاء الإجازة، وسوف تكون النتائج متاحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم السورية.

بالاسم تعرف على نتائج البكالوريا

لم يشتكي أي طالب من مرحلة البكالوريا، فقد مرت فترة الامتحانات بسلام دون أن يشكو أي طالب من صعوبتها فقد جاءت مراعية لكافة المستويات، ووفق ما تم الإعلان عنه مبدئيا سوف تكون النتائج مرتفعة هذا العام عن العام الماضي وخاصة في الشعبة الأدبية عن الشعبة العلمية، وقد قام الوزير بمتابعة سير عملية الامتحانات والتصحيح بنفسه، للتأكد أن كل الخطوات التي يتم اتخاذها في مصلحة الطالب، حتى يحصل كل طالب على النتائج التي يستحقها بكل شفافية ومصداقية.

ما هي خطوات الاطلاع عن نتائج البكالوريا

الآن يمكنك بكل سهولة الاطلاع على النتائج الخاصة بك سواء في الشعبة العلمية والشعبة الأدبية: