رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس اليوم السابع fany.emis.gov.eg

تقوم وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني حاليا بتجميع الدرجات التي تخص طلاب الدبلومات الفنية بالتحديد طلاب الفنية الصناعية لعرضها علي الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التعليم والتعليم الفني وذلك من أجل اعتماد النتيجة بشكل رسمي، حيث ان النتيجة ستكون في متناول الطلاب خلال الأيام القليلة القادمة، وسوف يقوم الدكتور محمد عبد اللطيف بإعلان اسماء أوائل الدبلوم الفني الصناعي فور ظهور النتيجة كما أوضح ايضا علي ان النتائج سوف تكون جاهزة في القريب العاجل وسترفع علي المواقع الالكترونية.

رابط نتيجه الدبلومات الفنيه 2024 برقم الجلوس

منذ انتهاء الإمتحانات والوزارة تسعي وتبذل أقصي ما لديها من اجل سرعة صدور النتائج للطلاب وذلك لتطمأن الطلاب فهي تتابع عمليات رصد الدرجات و المراجعة النهائية ليحصل كل طالب علي حقة دون أي تميز بينهم وتتم بطريقة عادلة ومضمونة، فتسعي الوزارة الي اظهار النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة من هذا الاسبوع و إعلان الطلاب بأخر الأخبار والتطورات.

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

الاستعلام علي نتيجة الدبلومات الفنية 2024 حيث انها تتوالي عمليات البحث منذ الأسبوع الماضي حيث انتهت الامتحانات بشكل رسمي يوم الخميس الماضي وهناك خطوات يجب علي الطلاب اتباعها من اجل الحصول علي النتيجة وهي كالاتي :-