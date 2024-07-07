“نزيلها لطفلك دلوقتي”.. طريقة ضبط تردد قناة بطوط كيدز 2024 Batoot kids الجديد على الأقمار الصناعية لمتابعة أجدد أفلام الكرتون بجودة HD

تعد قناة بطوط كيدز من قنوات الأطفال التي تقدم أفلام كرتونية متميزة ومحتوى مسلي وممتع استطاع أن يجذب جميع الصغار إليه وبهذا أصبحت قناة بطوط من قنوات الأطفال الشهيرة للغاية، والآن يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد هذه القناة من أجل العمل على ضبطها على الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات، لذلك في هذا التقرير قد جئنا لكم بكل المعلومات الخاصة بقناة بطوط كيدز من أجل تسهيل عملية تحميلها تابعونا للتفاصيل.

تردد قناة بطوط كيدز 2024

لمحتوى مميز مجاني تماماً من أفلام ديزني والمسلسلات الكرتونية وهذا بشكل دوري على طوال 24 ساعة وبدون أي توقف، يمكن أن يتم ضبط تردد قناه بطوط كيدز 2024 لمشاهدة ممتعة ومسلية لجميع الأطفال الصغار وتتميز هذه القناه بمحتواها الأمن تماما سواء كان محتوى ترفيهي او محتوى تعليمي وياتي تردد القناه الجديد كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد : 11494.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الاستقطاب : H افقي.

افقي. معدل الترميز : 27500.

القمر الصناعي عرب سات

التردد : 11594.

معامل التصحيح : 5/6.

معدل الاستقطاب : V رأسي.

رأسي. معدل الترميز : 27500.

أفلام الكارتون التي تعرض على قناة Batoot kids

تقوم قناة Batoot kids بتقديم العديد من أفلام ومسلسلات الكرتون الشهيرة وتحرص إدارة القناة على أن تبث محتواها بجودة مرتفعة من خلال استخدام معدات حديثة ومتطورة للبث، ويكون ذلك بدون أي انقطاع أو تشويش وبدون أي فواصل إعلانية طويلة، من أجل جذب أكبر قاعدة جماهيرية لها وحتى تشتهر بشكل واسع وتستطيع المنافسة في ظل وجود قنوات أطفال أخرى على الأقمار الصناعية، وإليكم بعض المحتوى الذي يقدم عليها: