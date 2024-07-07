احداث ومفاجآت شيقة شاهد مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وما هي القنوات الناقله له

amal khater تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
احداث ومفاجآت شيقة شاهد مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وما هي القنوات الناقله له
المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس

مسلسل المؤسس عثمان من المسلسلات التي تتصدر مواقع البحث فإن عشاق المسلسلات التركيه يرغبون في متابعة الجزء السادس من المسلسل بعد ان انتهت احداث الخمس مواسم السابقه وحقيقه نجاح كبير فان المسلسل يضم عدد من الأحداث التاريخية المثيرة عن الدولة العثمانية والصراعات التي تواجهها والحروب والمعارك فإن المؤسس عثمان استطاع أن يفتح العديد من المدن ويوسع الدولة وأحداث المسلسل تدور حول هذا البطل في شكل درامي مميز، وسوف نعرض لكم الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقله له خلال الفقرات التالية.

القنوات التي تعرض الجزء الثالث من مسلسل قيامة عثمان

توجد عدد من القنوات التركية بالقنوات العربية التي تعرض مسلسل قيامة عثمان بجودة عالية عبر شاشتها ويمكن أن تتابع جميع الحلقات حيث تكون هذه القنوات على النحو الآتي:

قناة اي تي في التركية

من قنوات التي تعرض مسلسل قيامة عثمان هي قناة اي تي في التركية وتعرض الحلقات كامله بجوده عاليه ويمكن أن تتابعها على القمر الصناعي من خلال التردد التالي:

  • تردد القناه 107769.
  • معدل الترميز 27500.
  • معامل تصحيح الخطا 6/5.
  • الاستقطاب افقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن ان تتابع مسلسل قيامه عثمان على قناة الفجر الجزائرية مترجم الى اللغه العربيه بافضل جودة ممكنه من خلال تحميل القناه وتنزيلها عبر تردد الآتي:

  • تردد القناة 11334.
  • معدل الترميز 27500.
  • الاستقطاب افقي.
  • معامل تصحيح الخطأ 3 /4.

احداث مسلسل مؤسس عثمان الجزء الثاني السادس

تدور أحداث المسلسل حول الصراع بين المؤسس عثمان ومن حوله حيث أنه يضع خطة لتأسيس الدولة العثمانية ويهزم الأعداء ومن ابرزهم السلطانه اسمهان وكذلك يهزم الأمير كيم تاكو زانزس.

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amal khater

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