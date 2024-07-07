شوف اسمك بينهم.. أسماء المقبولين تعيينات 150 الف درجة عقود وزارة التربية العراقية

يتم الاستعلام من قبل العديد عن أسماء المقبولين تعيينات 150 ألف درجة وظيفية داخل العراق، حيث تم الإعلان من قبل مديرية التربية في المثنى عن استقبال العديد من طلبات التقديم للحصول على الوظائف المعلنة ضمن قرار التعيين، حيث سيتم العمل برتبة مدرس ومعلم ومعلم جامعي، وسيتم تقاضي 300 ألف دينار، وأوضحت مديرية التربية أنه سيتم قبول المتقدمين بعد القيام بفرز جميع الطلبات المرسلة لاختيار الأفضل والتحق للحصول على الوظيفة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين تعيينات 150 الف درجة

تم إتاحة رابط للبدء في معرفة أسماء المقبولين تعيينات 150 ألف درجة عقد، حيث تم التنويه أنه سيتم العمل بعقد والذي يتم تحديد به الراتب المقدم إلى المعلم وعدد السنوات التي سيتم العمل بها، وللبدء في معرفة الأسماء التي تمت الموافقة عليها، يمكن تنفيذه الخطوات التي تعد عبارة عن الآتي:

أولا يجب التوجه إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية.

بعد ذلك على المستعلم القيام بتسجيل الدخول حتى يتمكن من زيارة الصفحة الرئيسية.

ثم تظهر له عدة قوائم يجب الضغط على قائمة تعيينات عقود التربية.

يتطلب بعد ذلك البدء في تدوين رقم الطلب، مع تدوين رقم المتقدم بصورة ثلاثية.

ثم يجب تحديد المحافظة واختيار المثنى.

بعد ذلك سيتم عرض لك ملف عليك بتحميله، حيث يتضمن بداخله جميع الأسماء التي تم قبولها.

موعد الإعلان عن تعيينات الـ150 ألف درجة عقد 2024 المثني

يرغب الجميع في معرفة موعد الإعلان عن الأسماء التي سيتم قبولها في قرار التعيين للالتحاق بالوظائف الجامعية والمدرسية المختلفة، حيث سيتم طرح النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، كما أنه سيتم توفيرها على موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني، والذي من خلاله يتيح للجميع إمكانية الاستعلام عن النتيجة من وقت لآخر، وأشارت وزارة التربية الوطنية على القيام بالإعلان عن الأسماء الفائزة في الوجبة الأخيرة والتي من خلالها يتم العمل بعقد 3723.