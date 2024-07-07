مسلسل السلطان محمد الفاتح الموسم الثاني مدبلج اللغه العربية على الفجر الجزائرية في هذا الموعد

عشاق الدراما التركية التاريخية يبحثون عن موعد الجزء الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الاول، حيث ان قصة المسلسل تضم عدد كبير من الأحداث التاريخية عن بناء الدوله الاسلاميه وقصه السلطان محمد الفاتح الذي استطاع أن يفتح العديد من المدن ويوسع الدولة الاسلامية و ومن أهم هذه الفتوحات مدينة القسطنطينية والتي دام الحصار لها لأشهر كبيرة واستطاع أن ينتصر في النهاية والمسلسل جذب العديد من الأشخاص بسبب الأحداث الشيقة التي يقدمها لهم وسوف نعرض خلال الفقرات التالية موعد الجزء الثاني من المسلسل والقنوات الناقله لهم.

مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني

مسلسل محمد الفاتح من المسلسلات التي نالت على شهرة كبيرة حيث منها متوقع أن يتم عرض الموسم الثاني خلال شهر سبتمبر بعد الانتهاء من تصويره وتم الاعلان عنه، حيث انه يتضمن مشاهد مشوقة مليئه بالمغامرات ويمكن ان تتابع المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم الى اللغه العربيه في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء وكذلك يمكن أن تتابعه على قناة تي ار تي بجودة عالية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني

يكون تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي النايل سات على النحو التالي:

تردد القناة 10133.

استقطاب القناة عمودي.

معدل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطا يكون 3/ 4.

بينما يكون تردد قناة تي ار تي التركية الناقلة لمسلسل السلطان محمد الفاتح على القمر الصناعي النايل سات على النحو الآتي