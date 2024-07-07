حصريا من هنا.. موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح الموسم الثاني والقنوات الفضائية الناقلة

يعد مسلسل السلطان محمد الفاتح هو من المسلسلات التي لها شعبية كبيرة جدا في جميع الدول منذ أن تم عرضه في الموسم الأول والذي قد انتهى بنجاح ساحق، ونجد أنه خلال الفتره الحالية ازداد البحث من قبل ملايين المتابعين حول موعد عرض الموسم الثاني من هذه الملحمة التاريخية، حيث يحكي هذا المسلسل قصة السلطان محمد الفاتح ويبرز انتصاراته وجميع النجاحات التي حققها في فتوحاته وفي مقدمتها فتح مدن القسطنطينية، وفي هذا التقرير سوف نتعرف معا على موعد عرض الموسم الجديد والقنوات الناقلة للمسلسل.

موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح الموسم الثاني

نجد أن السلطان محمد الفاتح قد لقب بأمير الفتوحات لأنه قام بفتح العديد من المدن التي كانت محاصرة لفترة كبيرة من الوقت ومن بينها مدينة القسطنطينية وبهذا استطاع أن يصبح قائد عظيم، وبالنسبه لمحبين ومتابعين هذا المسلسل والباحثين عن موعد عرض الموسم الثاني منه

فنجد أنه طبقاً للجهة المنتجة للمسلسل والإعلانات المروجة للموسم الجديد فسوف يتم عرضه بالتزامن مع بداية شهر سبتمبر أو أكتوبر من عام 2024 ولكن لم يتم حسم الأمر بموعد نهائي للعرض.

وسوف يكون الجزء الثاني مليء بأحداث جديدة مشوقة ويتم عرض هذا المسلسل على أكثر من قناة على النايل سات من بينها قناة الفجر الجزائرية وقناة تي آر تي.

القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح

يمكن الآن متابعه الموسم الجديد من مسلسل محمد الفاتح وهذا مترجم باللغة العربية عبر قناة الفجر الجزائرية وقناة TRT من خلال ضبط تردد كل قناه طبقا للمعلومات التي سوف نذكرها لكم:

أولا قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي النايل سات.

التردد : 12130.

الاستقطاب:عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ثانيا قناة TRT