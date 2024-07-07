جدول الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2024 وموعد إجازة رأس السنة الهجرية رسميًا

مع بداية شهر يوليو بدأ الجميع بالبحث عن جدول الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2024، والتي سيتم تقديمها لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، حيث أشار البعض إلى توفر العديد من الإجازات التي ستقدم طول الشهر، ولهذا يرغب الجميع بالاستعلام عن الجدول المعلن من الحكومة والذي تم تأكيد اعتماده بصورة رسمية حتى يتم تنفيذه داخل مختلف القطاعات، ولهذا لمعرفة الجدول بشكل تفصيلي عليكم باتباع السطور القادمة.

جدول الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2024

يعد جدول الاجازات الرسمية لشهر يوليو 2024 هو شامل إجازات نهاية الأسبوع، وهي إجازة يوم الجمعة ويوم السبت، لذا يمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن هذا الجدول من خلال اتباع الآتي:

سيتم تقديم إجازة نهاية الأسبوع الأول في يوم الجمعة الذي يوافق الخامس من شهر يوليو.

الإجازة الثانية هي إجازة يوم السبت التي توافق السادس من يوليو.

يتم تقديم إجازة في يوم الإثنين الموافق الثامن من يوليو احتفالا برأس السنة الهجرية.

جميع الإجازات المتبقية والمقدمة طوال الشهر هي خاصة بنهاية الأسبوع باستثناء إجازة ثورة 23 يوليو والتي تقدم في يوم الثلاثاء.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024

ضمن الإجازات التي يرغب الجميع في معرفة مختلف التفاصيل عنها خلال شهر يوليو، هي إجازة رأس السنة الهجرية والتي تصادف هذا الشهر، لذا بعد البحث الطويل تم معرفة الموعد المحدد لقدوم رأس السنة الهجرية، وهو سيكون في يوم الاثنين الموافق 8 يوليو، وجاء ذلك تبعا للبيان المعلن من معهد الحسابات الفلكية، وأيضا تبعا لبيان دار الإفتاء المصرية، والتي تمكنت من رؤية هلال شهر محرم، ويتم تقديم إجازة إلى جميع الموظفين في القطاع الخاص والحكومي، كما أن تلك الإجازة تقدم مدفوعة الأجر وذلك تبعا لقرارات الحكومة التي تصب في صالح الموظفين.