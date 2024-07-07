عاجل .. موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2024 الدفعة الجديدة وطريقة الاستعلام عنها

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية توفير العلاوات الخمسة، لدعم المواطنين من أصحاب المعاشات، وقامت الهيئة باستهداف فئات معينة من أصحاب المعاشات، وفي هذا المقال نتعرف علي أصحاب المعاشات الذين يستحقون صرف العلاوة، وطرق معرفة الحصول عليها تابعونا.

موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 2024

أعلنت لنا هيئة التأمين الاجتماعي من هم المستفيدون من العلاوات الخمسة، حيث وجدنا تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع ، ونذكر لكم من هم أصحاب العلاوات: من بداية مواليد شهر 7 من عام 2016 حتي شهر 6 من عام 2005، ومن مواليد شهر 7 من عام 2006 حتي عام 2010.

بينما بدأت الهيئة في تقسيم الفئات المستهدفة من المعاشات المحددة من قبل الهيئة الي 3 شرائح، لعدم حدوث أي تزاحم داخل الهيئات التأمينية، حيث يتم صرف الشريحة الأولي من المعاشات بمقدار عدد المواطنين البالغ 2.4 مليون مواطن، ويمكن للمواطنين الحاصلين علي فيزا الصرف من اقرب مكنة ATM، وبعد الانتهاء من الشريحة الأولي سوف تعمل الهيئات التأمينية من صرف باقي العلاوات خلال الفترة القادمة، ويعمل موظفي الهيئة علي سرعة الانتهاء من صرف جميع المعاشات، وفق الشرائح التي حددتها الرئاسة من بداية الخميس المقبل.

خطوات الحصول علي العلاوات الخمس 2024

يمكن لأصحاب المعاشات المحددة من قبل هيئة التأمين الاجتماعي الذين يستحقون صرف علاوتهم الأخيرة، بعد إعلان الهيئة عن زيادات وضعتها الحكومة للمواطنين، بالاستعلام عن مدي موقفهم من صرف المعاشات من خلال عدة طرق أهمها :-