وزارة المالية الأردنية توضح حقيقة زيادة المتقاعدين العسكريين ٢٠٢٤ الأردن.. وموعد صرف الزيادة وخطوات الاستعلام عن الرواتب

تزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين المتقاعدين العسكريين في الأردن عن معرفة موعد صرف رواتب شهر يوليو، حيث أوضحت وزارة المالية عن صرف زيادة جديدة في معاشات التقاعد وذلك في ظل سعي الحكومة الأردنية فى مساعدة المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذي يعاني منه الجميع.

موعد صرف زيادة المتقاعدين العسكريين ٢٠٢٤ الأردن

ينتظر المتقاعدين العسكريين بفارغ الصبر معرفة موعد صرف الزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة المالية الأردنية، حيث أوضحت الوزارة موعد صرف رواتب التقاعد لشهر يوليو من المقرر أن تكون يوم 21 من الشهر الميلادي وهو الموعد الثابت لصرف رواتب المتقاعدين في الأردن ولكن يمكن تأخير موعد الصرف بيوم أو تقديمه بيوم وذلك في حالة وجود إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.

خطوات الاستعلام عن الراتب المتقاعدين

أتاحت وزارة المالية خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية الأردنية.

يجب عليك إنشاء حساب جديد.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على استعلام عن رواتب التقاعد.

بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة بحث.

انتظر حتى تظهر أمامك كافة المعلومات عن الراتب.

قيمة الزيادة في رواتب المتقاعدين الأردن

كما أوضحت الوزارة نسبة الزيادة الجديدة في رواتب التقاعد وتختلف حسب رتبة كل مواطن وجاءت على النحو التالي: