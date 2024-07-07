NOW تسجيل سكنات عدل 3 والشروط الواجب توافرها للجزائريين

التسجيل في سكنات عدل 3 من أكثر البرامج التي توفرها حكومة الجزائر أمام جميع المواطنين الجزائريين، بما يحصل عليها المقبولين في هذا البرنامج، وحصولهم على وحدة سكنية ملائمة وبتكلفة مخفضة، إضافة إلى أن التسجيل في البرنامج يكون إلكترونيًا، وفقًا لشروط معينة لابد من انطباقها على كافة المتقدمين الراغبين في الحصول على مثل هذه الوحدات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة تسجيل سكنات عدل 3

أما عن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 أمام جميع المواطنين الجزائريين، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة عدل الإلكترونية.

ثم يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

مع اختيار برنامج “سكنات عدل 3”.

وعندها يتم تحديد الولاية المقيم بها المتقدم.

إدخال كافة المعلومات المعنية بطلب القبول في برنامج سكنات عدل 3.

إرفاق جميع المستندات المعنية بطلب القبول في سكنات.

ليتم النقر في النهاية على أيقونة “إرسال الطلب” أو “تأكيد”.

شروط القبول في سكنات عدل 3 بالجزائر

أما عن الشروط المعنية بالقبول في سكنات عدل 3 داخل مختلف ولايات الجزائر، وفقًا لما يلي:-