عرض الحلقه الاولى من الجزء السادس مسلسل المؤسس عثمان على هذه القنوات

يتساءل العديد من الأشخاص عنك موعد عرض الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان، حيث انه من اكثر المسلسلات شهرة في جميع الوطن العربي يعد من المسلسلات التركية التاريخية التي يتابعه الملايين من مختلف الدول فقد نجح المسلسل في عرض خمسة انتشار واسع ونجاح كبير، لذلك بدأ العديد يبحث عن الموسم السادس بعد الإعلان عن الانتهاء من تصويره وسوف يتم عرضه على عدد من القنوات الفضائية سوف نعرضها لكم خلال التالي.

موعد عرض الجزء السادس من المسلسل المؤسس عثمان

بعد أن حققت الأجزاء الماضية من مسلسل المؤسس عثمان تم تصوير الجزء السادس الذي يحتوي على عدد كبير من المشاهد اللغوية، وقد تم عرض الإعلان الخاص لا بالجزء السادس منه وسوف يعرض رسوما على قنوات الفضائية في شهر سبتمبر القادم وتستطيع ان تشاهده على قناة آي تي في التركية وكذلك قناة الفجر الجزائرية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

مسلسل المؤسس عثمان احدى المسلسلات التي يمكن أن تتابعها على عدد من القنوات الفضائية بافضل جودة ممكنه ومن اهم القنوات الناقلة لهم ما يلي

تردد قناة اي تي في التركية على القمر الصناعي النايل سات يكون 10769.

ومعدل الترميز يكون 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ للقناه يكون خمسه على سته

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي النايل سات يكون

12034 الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطا يكون ثلاثه على اربعه.

ومعدل الترميز 27500.

ويجب الاشارة الى ان المسلسل يعرض في تمام الساعة 8:00 مساء يوم الثلاثاء من كل أسبوع.