+40000 شدة بحية ذكية.. شحن شدات ببجي مجانا من الموقع الرسمي هتخليك تاكل اعدائك

يعد من أهم العمليات التي يقوم بها لاعبي لعبة ببجي هي شحن شدات ببجي التي يقوم بها اللاعب وذلك لأن الشدات تجعل اللعبة ممتعة ومسلية ولا تجعل اللاعب يشعر بالملل أثناء اللعب وذلك لأن الشدات تمكن اللاعب من الحصول على الكثير من الأسلحة الحديثة والفتاكة، وتجعله أيضا يحصل على مركبات وسيارات وملابس وغيرها من أدوات اللعب المثيرة في اللعبة.

شحن شدات ببجي

للقيام بعملية شحن شدات ببجي هناك الكثير من الطرق الموجودة والمنتشرة بشكل كبير على مواقع الإنترنت المختلفة، ولكن أفضل طريقة للقيام بهذه العملية هو الشحن من خلال الموقع الرسمي لهذه العملية ويتم ذلك من خلال التالي:

في بداية الأمر عليك القيام بالتوجه إلى لعبة ببجي على جهازك.

ثم يتم التوجه إلى قائمة المتجر التي توجد في أعلى الصفحة أمامك.

قم باختيار خيار الشحن من ضمن كافة الخيارات التي تظهر أمامك.

قم بكتابة رقم التعريف id ثم قم بتحديد عملية الدفع المناسبة لك.

بعدها يجب عليك إتمام عملية الشحن وذلك من خلال إتمام كافة الخطوات التي تتعلق بعملية الدفع.

في آخر الخطوات قم بالنقر على أيقونة التأكيد ليتم تأكيد شحنتك.

طريقة شحن شدات ببجي من خلال مدياس باي

كما يمكن القيام بعملية شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي يمكن أيضا شحن الشدات عن طريقة مدياس باي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: