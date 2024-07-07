تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 نايل سات وعرب سات.. اشارة قوية نزلها حالا بالتحديث الجديد

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 نايل سات وعرب سات.. اشارة قوية نزلها حالا بالتحديث الجديد
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 نايل سات وعرب سات.. اشارة قوية نزلها حالا بالتحديث الجديد

يعد الحصول على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم الأمور التي يبحث عنها أغلب عشاق ومحبي عالم الطبيعة وعالم البحار والفضاء والثقافة العامة والحضارة والتاريخ، وذلك لأن قناة ناشيونال جيوغرافيك تعد من أبرز القنوات التي تقوم بتقديم هذا المحتوى المتميز على مدار اليوم دون انقطاع، حيث تعد القناة من أفضل مصادر الثقافة في العصر الحالي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تحرص قناة ناشيونال جيوغرافيك على تقديم أفضل المعلومات الغريبة والعجيبة والحقائق عن أسرار الكون من حولنا فإن المحتوى الذي تقوم بعرضه قناة ناشيونال جيوغرافيك يعد من المحتويات المختلفة عن القنوات الأخرى فهي تناقش أصحاب العقول المثقفة ومحبي الثقافة والمعرفة، وتقوم  القناة بعرض ذلك من خلال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية المختلفة والتي تتمثل في التالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على  القمر الصناعي نايل سات

  • اسم القناة ناشيونال جيوغرافيك.
  • اسم القمر الصناعي نايل سات.
  • تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو
  • استقطاب اتجاه القناة أفقي.
  • أما عن معدل الترميز فهو
  • أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

  • اسم القناة ناشيونال جيوغرافيك.
  • اسم القمر الصناعي عرب سات.
  • استقطاب اتجاه القناة هو أفقي.
  • معدل ترميز القناة هو
  • أما عن تصحيح الخطأ فهو ⅚.

ضبط القناة

بعد الاطلاع على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك يمكن ضبط القناة من خلال استخدام الخطوات التالية:

  • الضغط على قائمة الإعدادات من جهاز التحكم.
  • القيام باختيار أيقونة التركيب ثم الضغط على كلمة OK.
  • كتابة أربعة أصفار في مكان كلمة السر.
  • القيام بكتابة تردد القناة الذي ذكرناه بالأعلى.
  • الضغط على كلمة بحث.
  • بعد تنزيل القناة يتم الضغط على كلمة تثبيت، ثم حفظ.
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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