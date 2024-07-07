موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 ” متي تبدأ الدراسة ومتي ينتهي ؟ “

تم الانتهاء من السنة الدراسية الحالية طبقا لجميع المدارس والجامعات المصرية ولم يتبقي غير امتحانات شهادة الثانوية العامة والتي لم يتبقي القليل علي الانتهاء منها هي الأخري، حيث سوف تنتهي في يوم 20 يوليو 2024 وهذا تم تأكيده من قبل إعلان وزارة التربية والتعليم ومن ثم يتم الانتهاء من هذا العام نهائيا، وبناء علي ذلك هناك عدة تساؤلات للعديد من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين عن موعد بداية العام الدراسي الجديد لسنة ( 2024 – 2025 )، ويتم الاهتمام من جانب أولياء الأمور والطلاب لمعرفة الموعد وذلك للتجهيز والاستعداد له علي أكمل وجه ليتم إتاحة وقت كافي للتجهيز ولتحويل أبنائهم وللاستعلام عن المدارس التي تناسب أطفالهم قبل بداية السنة الدراسية الجديدة وإحضار جميع المستلزمات الخاصة بهم.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025

هناك العديد من الأخبار انة من المقرر أن يكون الموعد الجديد لبداية هذا العام الدراسي الجديد في ( أول شهر أكتوبر لسنة 2024 ) ليستمر الفصل الدراسي الأول حتي شهر ( يناير لسنة 2025 )، وبناء علي ذلك يتم الدراسة لمدة ثلاثة أشهر، ثم بعد ذلك سوف يتم بدأ الفصل الدراسي الثاني ويستمر هو الاخر حتي نهاية السنة الدراسية، كما انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي ايضا بعض الاخبار التي تعلن علي بداية الدراسة يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 ، ولكن في الحقيقة هذه مجرد توقعات كما تعودنا في جميع الأعوام السابقة ولا وجود صحه لهذا الأمر حتى الآن ولا يوجد أي تصريح رسمي أيضا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الافصاح عن الموعد لبداية السنة الدراسية الجديدة، وبالتالي إن هذا الموعد الذي يتم تداوله مؤخرا لا صحة له إطلاقا حيث أنه سيتم الإعلان الرسمي بعد الإنتهاء من إمتحانات الثانوية العامة للانتهاء بشكل كامل من العام الدراسي الحالي ومن ثم تحديد الموعد للعام الجديد 2025.

موعد فتح التحويلات بين المدارس 2025

أشارت وزارة التربية والتعليم علي فتح التحويلات بين المدارس وذلك في التوقيتات التالية :-

يتم التحويل بداية من شهر يوليو 2024 إلي منتصف شهر أغسطس 2024 ويتم التحويل في الإدارات التعليمية المتعددة.

وفي استطاعة أولياء الأمور إتمام عملية التحويل بين المدارس من خلال ( منصة المحافظة علي الانترنت ).

شروط التحويل بين المدارس للعام الدراسي الجديد 2025

هناك بعض الشروط يجب أن تتوافر في الطلاب المتقدمين للتحويل بين المدارس وهي كالاتي :-