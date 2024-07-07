بشكل حصري.. مسلسل المتوحش الموسم 2 موعد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل المتوحش الموسم 2، زاد اهتمام الكثير من الأشخاص بالبحث عن موعد طرح مسلسل المتوحش الموسم الثاني الذي شكل نجاح كبير، ويعتبر هذا العمل من أنجح المسلسلات التركية التي نالت إعجاب ملايين الأشخاص حيث تصدر اسم المتوحش محركات البحث الساعات الماضية لأن متابعي المسلسل ملايين الملايين من شتى الدول،

وضمن الأسئلة الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعي متى يتم طرح مسلسل المتوحش وهل حقاً هناك جزء ثاني، وهذا ما نسعى جاهداً للوصول إليه ونشره لحضراتكم عبر موقعنا البديل، ونؤكد لكم أن مؤلف ومخرج العمل يكون شديد الحرص في وضع القصة لكي يحقق النجاح الذي يعادل نجاح الموسم الأول، ويدخل مسلسل المتوحش دائرة المنافسة مع العديد من الأعمال التركية الجديدة، خلال الفقرات التالية من المقال ننشر لكم كل جديد حول مسلسل المتوحش الموسم 2.

مسلسل المتوحش الموسم 2

قصة المسلسل مختلفة للغاية وهذا ما جعل الكبير والصغير ينتظر موعد عرضها كل أسبوع بفارغ من الصبر، حيث لقي المسلسل اهتمام كبير من الجمهور وخاصةً مع اقتراب نهاية الموسم الأول نظراً لتصاعد الأحداث بشكل كبير، حيث تدور قصة المسلسل حول شخصية يامان وهو الطفل الذي خطفه زوج أمه وهو صغير ليقضى طفولته في الشوارع مشرداً ليتعرف على مجموعة من الأطفال، وعندما يكبر تجمعه الصدفة مع عائلته ويبدأ في كشف الحقيقة وعندما يعود إلى منزل يجد نفور من أخوته ويحاول أن يبني علاقة طيبة معهم ولكنه يواجه صراعات،

ومع مرور الوقت يكتشف الجميع أ، يامان على حق وأن سرحان سبب كل المشاكل في حياتهم، وفي الحلقة الأخيرة من الموسم الأول هناك شخص ما يطلق النار على سرحان فيسقطه أرضاً دفاعاً عن يامان وعن طفله الصغير من شيبنام، وهذا ما يزيد من تشويق الجمهور لباقي الأحداث.

أبطال مسلسل المتوحش

خالد أوزغور ساري.

سيماي بارلاس.

دولوناي سويسرت.

بيرتان أصلاني.

يوردار أوكور.

تايانج أيايدن.

شيبنيم حسنيسوغي.

مدة العرض: 120 دقيقة.

موعد طرح مسلسل المتوحش الموسم الثاني

يعرض مسلسل المتوحش على عدة قنوات ومنصات إلكتروني مرة واحدة في الأسبوع، ومن المقرر أن يتم طرح الموسم في شهر سبتمبر المقبل بعد انتهاء التصوير، ويتم الترويج للمسلسل عن طريق نشر الإعلان الأول خلال الفترة القليلة القادمة، وسوف يتم بث الحلقة الحصرية عبر قناة star tv ستار تي في التركية وقناة Now TV التركية الثلاثاء الساعة 7 مساءً ويعرض على قناة فوكس التركية الجمعة 10 مساءً ويعرض 12 مساءً على قصة عشق، و يذاع من الأحد إلى الخميس على MBC1 حلقات قصيرة ومدبلج على منصة شاهد VIP.

تردد قناة star tv ستار تي في التركية