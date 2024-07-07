حمل بسرعة واتساب الذهبى واستمتع بمزايا لا حدود لها

يعتبر الواتس اب إحدى وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة حاليا بشكل كبير من قبل الأشخاص، وذلك بسبب سهولة استخدامه و سرعته، كما يوجد منه الواتس اب الذهبي الذي يرغب الكثير من الأشخاص في تنزيله، وذلك بسبب المميزات التي يحتوي عليها، حيث أن له عدة إمكانيات تميزه عنوال التي العادي، ولذلك في هذا المقال نقدم لكم طريقة تحميل الواتس الذهبي إلى جانب المميزات الخاصة به.

طريقة تحميل الواتساب الذهبي

يمكن اتباع هذه الطريقة لتحميل الواتس الذهبي بسهولة جدا وهي كالتالي:

اذهب إلى متجر التطبيقات الخاص بهاتفك.

ومن ثم اكتب تحميل الواتساب الذهبي في مربع البحث، واضغط على أيقونة البحث.

بعد ذلك اضغط على أيقونة تثبيت ، وبعدها يتم تحميل التطبيق ويثبت بشكل تلقائي.

بعدها أن يكتمل التحميل اضغط على زر فتح، ومن ثم استخدم التطبيق.

مميزات الواتساب الذهبي

يحتوي الواتساب الذهبي على بعض المميزات التي تفضله عن الواتساب الآخر، الأمر الذي جعل نسبة استخدامه ترتفع من قبل الكثير من الأشخاص، ومن أبرز هذه المميزات التالي: