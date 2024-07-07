مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس مترجمه عبر قناة الفجر الجزائرية HD

مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 165 الموسم السادس مترجمه

انتظر الكثيرون من متابعي مسلسل المؤسس عثمان عرض الحلقة رقم 165 من المسلسل والتي كان من المقرر عرضها منذ اسبوعين ولكن قناة atv الناقلة للمسلسل اعلنت عن عدم وجود حلقة جديدة وأن الموسم الخامس انتهى عند الحلقة المائة واربع وستون، وستقوم شركة الانتاج ببدء الاعداد لموسم سادس من المسلسل لاستكمال النجاح الكبير الذي حققه فعلى مدار ما يقرب من خمس سنوات لم يفقد المشاهد شغفه أو حماسه في أي حلقة بل كان ينتظر كل حلقة بشوق لمتابعة الاحداث الجديدة ومتابعة القصة المثيرة التي توضح مدى قوة شخصية وشجاعة عثمان الغازي في مواجهة أعدائه وكيف خاض معاركه ضدهم بوضع خطط استراتيجية عبقرية مكنته في الانتصار عليهم في كل مرة رغم تعدد خصومه ما بين روم ومغول وصليبيين وتتار وغيرهم، وجمهور مسلسل المؤسس عثمان سيتمكنون من مشاهدة حلقات الموسم السادس في موعده، والمقرر له شهر سبتمبر من هذا العام.