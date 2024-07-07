سارع الان واكتسح خصومك في اقل من دقيقة.. خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2024 امنه ومجربه

لعبة بابجي تعتبر ضمن الألعاب المشهور والقوية جدا، ولذلك يمارسها الكثير من الأشخاص مع زملائهم، وبذلك يريدون معرفة كيفية شخص الشدات الخاصة بها بجعل اللعبة أكثر واقعية وإثارة، حيث يدخل اللاعبين مع بعضهما داخل الحرب والقتال مما يخلق روح المثابرة والمغامرة بينهم ومن ثم الحماس على الفوز، ولذلك في هذا المقال نقدم لكم كيفية شحن الشدات إلى جانب طريقة تحميل الإصدار الأخير للعبة بابجي.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2024

يمكن للأشخاص الراغبين في شحن شدات لعبة بابجي على الهاتف اتباع الخطوات التالية:

في البداية اذهب إلى ا لموقع الرسمي للعبة بابجي ، ومن ثم اضغط على خيار شدات الشحن من القائمة الظاهرة أمامكم في أيمن الشاشة.

ثم الضغط على العروض في حالة وجودها، وإن لم تتواجد فيجب الضغط على خيار الجواهر.

ثم عليك تحديد طريقة الدفع التي تناسبك.

بعد ذلك يقوم باختيار كلمة شراء

ومن ثم عليه الذهاب إلى اللعبة لكي يتأكد من شحن الشدات بالفعل.

خطوات تحميل التحديث الاخير من لعبة ببجي

يمكنكم تحميل اخر تحديث من لعبة بابجي من خلال اتباع التالي: