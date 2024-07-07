اشترك في مسابقة الحلم وكسب 100 ألف دولار.. أرقام الإشتراك

يرغب العديد من الأشخاص في الاشتراك بمسابقة الحلم، حيث إن المسابقة توفر العديد من الجوائز المالية التي تصل لمليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى أن المسابقة حققت أحلام ملايين المشاركين، بما تُطلق المسابقة الكثير من المنازل والسيارات وغيرها من المبالغ المالية الكُبرى، كما يمكنك الاشتراك في المسابقة وفقًا لمجموعة من الخطوات الهامة، التي نوضحها لكم في السطور التالية.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

أصبح من السهل إمكانية الاشتراك في مسابقة الحلم، بمختلف الإجراءات والطرق التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مسابقة الحلم عبر الإنترنت.

أو تقوم بتحميل تطبيق الحلم من متجر بلاي أو أب ستور.

ثم يُرجى البحث عن الرقم والكود الخاص بكل دولة.

ليتم العمل على إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم.

ومن ثم يُتيح لك الدخول إلى التحديات والمنافسات التي تؤهلك للحصول على الجوائز المالية الكُبرى التي تصل قيمتها لمليون دولار أمريكي.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 موسم جديد

هناك بعض الأرقام التي تؤهلك للاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد من مختلف الدول العربية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-