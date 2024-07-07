بالخطوات كيفية الحصول على دعم منفعة عمان 2024 واهم الشروط المطلوبة

في سلطنة عمان، تسعى الحكومة إلى تقديم الدعم والمزايا لمواطنيها من خلال عدة برامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وللحصول على هذه المنفعة، يجب على المتقدمين الالتزام بشروط ومعايير محددة تحددها الجهات المسؤولة وتختلف شروط الحصول على المنفعة بناء على نوع الخدمة أو البرنامج، ولكن هناك بعض المتطلبات العامة التي تنطبق على معظم البرامج.

شروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر

تهدف منفعة دعم دخل الأسر إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود على تلبية احتياجاتها الأساسية وتحسين مستوى معيشتها من خلال ما يلي:

أن يكون أحد أفراد الأسرة مقدم الطلب عماني.

يكون مجموع دخل الأسرة بما في ذلك الدخل المكافئ للقدرة على الكسب وأقل من المستوى المستهدف.

يتم تحديد المستوى المستهدف للدخل بشكل دوري من قبل الجهات المختصة.

يكون لدى المنتفع حساب مصرفي شخصي.

يكون المتقدم للمنفعة من كبار السن (60 عام فأكثر) عماني ومقيم في سلطنة عمان.

يكون المتقدم للمنفعة من ذوي الإعاقة عماني ومقيم في سلطنة عمان.

احتساب الدخل المكافئ للقدرة على الكسب لكل فرد من أفراد الأسرة حسب سنه ووضعه الصحي.

لا تستحق الأسرة المنفعة إذا كان أحد أفرادها يعمل في إحدى الجهات الحكومية أو شبه الحكومية ويستلم راتب تقاعدي.

مراجعة شروط استحقاق المنفعة بشكل دوري من قبل الجهات المختصة.

خطوات التقديم للحصول على منفعة عمان

من أهم خطوات التقديم للحصول على منفعة عمان منها ما يلي: