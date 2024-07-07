فيديو لاروزا.. مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني عبر video laroza

مسلسل محمد الفاتح الجزء الثاني

تابع الملايين من داخل تركيا ومن كافة أنحاء الوطن العربي مسلسل محمد الفاتح الذي بدأ عرضه في شهر فبراير من هذا العام وبدأت احداثه بإثارة كبيرة من خلال تولي محمد الثاني ابن مراد خان الحكم بعد وفاة الأمير علاء الدين بشكل مفاجيء وانسحاب والده من العمل السياسي واتجاهه الى بورصة بسبب تعرضه لهزيمة من الصليبيين افقدته حماسته وشجاعته ولكن ابنه الذي كان صغير السن انذاك وقليل الخبرة قرر الصمود والمواجهة واثبات قوته وقدراته القتالية، وبالفعل وعلى عكس ما توقع الجميع نجح محمد الفاتح في تحقيق اولى انتصاراته ثم واصل هذه الانتصارات وثبت اواصر الدولة ونهض بها وذلك ليتمكن من تحقيق حلمه القديم بفتح مدينة القسطنطنية، وقد قررت شركة ميراي للانتاج استكمال المسلسل من خلال تصوير جزء ثاني منه سيعرض في شهر سبتمبر المقبل.