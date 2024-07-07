استلم 10000 كوينز واكثر.. بطريقة مضمونة ومجربة اشحن لعبة eFootball 2024 بالتحديث الجديد مجانا

إذا كنت من محبي كرة القدم وتستمتع بالمباريات الافتراضية، فإن لعبة eFootball 2024 هي الخيار الأمثل لك وتقدم هذه اللعبة تجربة واقعية ومشوقة تتيح لك التحكم في فريقك المفضل والمنافسة على أعلى المستويات وللاستمتاع بأحدث الميزات والتحسينات، يجب عليك تحديث اللعبة بانتظام.

خطوات شحن لعبة eFootball 2024 مجانا

افتح لعبة eFootball 2024.

انتقل إلى متجر اللعبة.

حدد عدد الكوينزات التي تريد شراءها.

ستظهر لك رسالة مفادها أنه يمكنك الحصول على 10,000 كوينز أو اكثر.

اضغط على استلم لتأكيد استلام الكوينزات.

تأكد من تحديث اللعبة إلى أحدث إصدار قبل الاستفادة من هذا العرض.

يمكنك استخدام الكوينزات لشراء لاعبين ومدربين ومديرين وعناصر أخرى في اللعبة.

طريقة أخرى للحصول على كوينزات مجانية

تنظم كونامي فعاليات بشكل دوري تمنح فيها اللاعبين كوينزات مجانية ومكافآت أخرى ويمكنك متابعة أخبار اللعبة على الموقع الرسمي أو على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة موعد هذه الفعاليات ويمكنك ربط حسابك في eFootball 2024 بحساباتك في ألعاب كونامي الأخرى، مثل PES 2021 وMyClub وسيؤدي ذلك إلى حصولك على كوينزات مجانية ومكافآت أخرى.

طريقة تحديث لعبة eFootball 2024

لتحديث لعبة eFootball 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية حسب جهازك: