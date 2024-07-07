الذهب يتراجع.. كم سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21 في بغداد وأربيل بعد الانخفاض الأخير

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
الذهب يتراجع.. كم سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21 في بغداد وأربيل بعد الانخفاض الأخير
سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

أعلنت الأسواق المحلية في بغداد عن انخفاض أسعار الذهب، سواء الأجنبي أو العراقي، يوم الأحد، وذلك في حين شهدت عاصمة إقليم كوردستان، أربيل، ارتفاعًا في أسعار الذهب، يُرجح أن يكون سبب انخفاض أسعار الذهب في بغداد هو تغيرات في العرض والطلب، بينما قد تكون العوامل الاقتصادية والسياسية هي السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب في أربيل، يتوقع أن تشهد الأسواق المحلية تقلبات إضافية في أسعار الذهب في الأيام القادمة، مما يجعل الاستثمار في هذا النوع من المعادن أكثر تحديًا ومتغيرًا.

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

صباح اليوم في شارع النهر بالعاصمة بغداد، سُجلت أسعار جديدة للذهب في الأسواق الجملة، وكذلك في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث سجلت التتالي:

  • سجل الذهب عيار 21 من المصادر الخليجية والتركية والأوروبية، سعر البيع 485 ألف دينار للمثقال الواحد، بينما كان سعر الشراء 481 ألف دينار.
  • من جانبه، ارتفع سعر بيع مثقال الذهب الخليجي العراقي إلى 455 ألف دينار، بينما بات سعر الشراء 451 ألف دينار.
  • في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 490 ألفاً و500 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 460 ألفاً و470 ألف دينار.

أسعار الذهب في مدينة أربيل سجلت التالي:

  • سجل سعر الذهب عيار 24 575 ألف دينار.
  • وبلغ سعر عيار 21: 503 ألف دينار.
  • في سجل عيار 18 سعرا قدره 430 ألف دينار.

أسعار الذهب في العراق اليوم

تم الكشف عن أحدث أسعار جرامات الذهب في الأسواق العراقية اليوم، حيث جاءت كما يلي:

الوحدةالسعر بالدينارالسعر بالدولار
قيمة الذهب بالجرام عيار 24100,473 دينار77 دولار
قيمة الذهب بالجرام عيار 2292,101 دينار70 دولار
قيمة الذهب بالجرام عيار 2187,914 دينار67 دولار
قيمة الذهب بالجرام عيار 1875,355 دينار58 دولار
قيمة الذهب بالجرام عيار 1458,609 دينار45 دولار
سعر أونصة الذهب بيع3,125,061 دينار2,392 دولار
سعر أونصة الذهب شراء3,126,367 دينار2,399 دولار
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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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