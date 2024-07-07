الذهب يتراجع.. كم سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21 في بغداد وأربيل بعد الانخفاض الأخير

أعلنت الأسواق المحلية في بغداد عن انخفاض أسعار الذهب، سواء الأجنبي أو العراقي، يوم الأحد، وذلك في حين شهدت عاصمة إقليم كوردستان، أربيل، ارتفاعًا في أسعار الذهب، يُرجح أن يكون سبب انخفاض أسعار الذهب في بغداد هو تغيرات في العرض والطلب، بينما قد تكون العوامل الاقتصادية والسياسية هي السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب في أربيل، يتوقع أن تشهد الأسواق المحلية تقلبات إضافية في أسعار الذهب في الأيام القادمة، مما يجعل الاستثمار في هذا النوع من المعادن أكثر تحديًا ومتغيرًا.

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

صباح اليوم في شارع النهر بالعاصمة بغداد، سُجلت أسعار جديدة للذهب في الأسواق الجملة، وكذلك في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، حيث سجلت التتالي:

سجل الذهب عيار 21 من المصادر الخليجية والتركية والأوروبية، سعر البيع 485 ألف دينار للمثقال الواحد، بينما كان سعر الشراء 481 ألف دينار.

من جانبه، ارتفع سعر بيع مثقال الذهب الخليجي العراقي إلى 455 ألف دينار، بينما بات سعر الشراء 451 ألف دينار.

في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 490 ألفاً و500 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 460 ألفاً و470 ألف دينار.

أسعار الذهب في مدينة أربيل سجلت التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 575 ألف دينار.

وبلغ سعر عيار 21: 503 ألف دينار.

في سجل عيار 18 سعرا قدره 430 ألف دينار.

أسعار الذهب في العراق اليوم

تم الكشف عن أحدث أسعار جرامات الذهب في الأسواق العراقية اليوم، حيث جاءت كما يلي: