«بدون حظر ومزايا رائعة» نزل واتساب عمر الأحمر 2024 بالتحديث الجديد هيبهرك!!

عمر الأحمر هو مطور تطبيقات أندرويد، اشتهر بتطويره لنسخة معدلة من تطبيق واتساب تسمى واتساب عمر الأحمر ويتميز هذا الإصدار بالعديد من الميزات الإضافية والخصائص المحسنة التي لا تتوفر في تطبيق واتساب الرسمي ويعد واتساب عمر الأحمر خيار شائع لمستخدمي واتساب الذين يبحثون عن المزيد من الخصوصية والميزات الإضافية ومع ذلك، من المهم استخدام هذا الإصدار بحذر مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الأمنية المحتملة.

مميزات واتساب عمر الأحمر

لمعرفة مميزات واتساب عمر الأحمر تابع ما يلي:

إخفاء آخر ظهور.

إخفاء جاري الكتابة.

إخفاء جاري التسجيل.

إخفاء علامة الاستلام الثاني.

إخفاء علامة الظهور.

قفل التطبيق برمز PIN.

قفل محادثة معينة برمز PIN.

إمكانية إرسال رسائل مجدولة.

إمكانية استرداد الرسائل المحذوفة.

إمكانية نسخ رسائل شخص آخر دون إظهار علامة النسخ.

إمكانية إخفاء اسم المتصل.

إمكانية إرسال ومشاركة الملفات بحجم أكبر.

إمكانية حفظ الوسائط تلقائي.

إمكانية ترجمة الرسائل.

إمكانية استخدام ميزة الرد التلقائي.

إمكانية إخفاء الإعلانات.

إمكانية استخدام أكثر من رقمين في نفس الهاتف.

منع الحظر من قبل واتساب الرسمي.

كيفية تحميل واتساب عمر الأحمر

لمعرفة كيفية تحميل واتساب عمر الأحمر تابع ما يلي: