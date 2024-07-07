تحميل واتساب عمر العنابي الاصدار الاخير 2024 واضافات مميزة

واتساب عمر العنابي من التطبيقات المميزة التي يسعى العديد من الاشخاص في تحميلها نظرا لانها تقدم التحسينات والاضافات بشكل مستمر وهذا من اهم ما يميز وتساب عمر، حيث ان القائمين عليه دائما يقومون بتحسين البرنامج والتخلص من العيوب فيها نسخ السابقة، فهو معدل من النسخة الاصلية وبه مميزات لا توجد في اي تطبيق اخر لذلك يستخدمه جميع الاشخاص وسوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية مميزات وتساب عمر العنابي وكيفية تحميله بالاضافات الجديدة.

طريقة تحميل واتساب عمر العنابي الاصدار الاخير

اذا كنت ترغب في تطبيق مراسلة سهل ويوفر لك عدد كبير من المميزات المتنوعة عليك بتحميل واتس اب عمر العنابي من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط تحميل واتساب عمر العنابي وسوف يظهر لك ملف اضغط عليه.

ثم اضغط على انا لست روبرت واضغط على تحميل بعد الاطلاع على الشروط والأحكام.

وثم اضغط على تثبيت بمجرد نزوله الى هاتفك اضغط على فتح واختار رقم الهاتف.

وأدخل رمز الدوله بشكل صحيح واضف الرقم.

ثم قم بتأكيد رقم الهاتف مرة اخرى وارسل رقم التحقق المرسل اليك.

ثم حدد اسمك على الواتس والصور التي سوف تظهر الى الاصدقاء.

وقم باعدادات اخرى واستخدم التطبيق بحرية.

مميزات تطبيق واتساب عمر

يمكنك ان ترسل رسائل جماعية لأكبر عدد من الأصدقاء في وقت واحد.