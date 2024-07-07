محرر القدس ج2 بجودة HD.. مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني عبـــــر قناة تي ار تي التركية

مع انتهاء الموسم الاول من المسلسل التركي التاريخي صلاح الدين الايوبي تزايدت عمليات البحث عن موعد عرض الحلقات الجديدة من المسلسل، فقد انجذب جمهور كبير الى احداث المسلسل الشيقة التي تسرد قصة حياة القائد البطل صلاح الدين وتوضح الصراعات والمعارك الكبيرة التي خاضها من أجل الوصول الى هدفه وتحرير مدينة القدس التي كانت مستعمرة من الصليبيين لسنوات طويلة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي وطريقة مشاهدة الحلقات مترجمة.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني

صلاح الدين الايوبي واحدا من الشخصيات الهامة والعلامات البارزة في التاريخ الاسلامي فقد استطاع قيادة المسلمين لتحقيق انتصارات عظيمة على الصليبيين ونزع مدينة القدس من بين ايديهم وأصبح كالشوكة في حلقهم لا يستطيعون أن يتخلصوا منه ولا أن يستعيدوا هيبتهم التي قضى عليها بقتاله وجسارته وعبقريته، والعام الماضي تم إطلاق مسلسل تركي لعرض قصة حياة صلاح الدين وتعريف الناس بسماته الشخصية وما قام به من انجازات فريدة لن تتكرر ويجسد دور صلاح الدين في المسلسل النجم اوغور غونيش وقد نجح في أداء الدور بشكل بارع، المسلسل عرض منه خلال موسمه الاول ثمانية وعشرون حلقة على أن تستكمل أحداثه في الجزء الثاني الذي من المقرر أن تبدأ حلقاته مع الموسم الجديد في تركيا وتحديدا في شهر سبتمبر المقبل.

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني

حلقات الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين التي ستبدأ خلال الأشهر القادمة على شاشة قناة تي ار تي التركية، يمكن للجمهور العربي مشاهدتها مترجمة من خلال مواقع ديلي موشن وماي سيما وفيديو لاروزا.