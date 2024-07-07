حملها pdf .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يسعى العديد من المواطنين بالعراق للتعرف على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024 وذلك نظرًا لأهمية هذا البرنامج بالنسبة لعدد كبير من المواطنين في مختلف محافظات العراق حيث قامت الجهات المختصة خلال الفترة الماضية بإصدار وجبة جديدة للكثير من المستحقين، ولذا فإن العديد يهتمون بمعرفة الأسماء المشمولة بهذه المساعدة الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024 دعونا نتعرف الآن على خطوات الاستعلام عنها عبر موقعنا هذا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكن لجميع المواطنين العراقيين التقديم على الدعم الاجتماعي من خلال اتباع بعض الخطوات التالية:

الدخول عبر منصة مظلتى الإلكترونية .

اختيار قسم الرعاية الاجتماعية.

اختيار المحافظة التابع لها الشخص.

تحديد رقم الوجبة وتكون (السابعة ) .

كتابة جميع البيانات المطلوبة .

الضغط علي استعلام .

يعرض لك قائمة بأسماء الأفراد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024، قم بالبحث عن اسمك.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

يوجد بعض المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهي ما سنتعرف عليه فيما يلي

يجب توفير نسخة من الوثيقة الأصلية، بالإضافة إلى نسخة من البطاقة المدنية الموحدة للمتقدم وجميع أفراد الأسرة.

وكذلك نسخة أصلية ونسخة مصورة من شهادة الجنسية العراقية.

في حال كان المتقدم يعاني من أي مشاكل صحية، ينبغي عليه تقديم إثبات يوضح ذلك.

الفئات المتسحقة الدعم

يوجد بعض الفئات التي تستحق لدعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة نذكرها فيما يلي