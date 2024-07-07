“لينك مباشر”.. استعلام نتائج البكالوريا سوريا 2024 إدلب وحلب و حماة وحمص دورة أولى

أطلقت وزارة التربية السورية، عن نتائج البكالوريا في سوريا ومختلف المحافظات التي تشمل إدلب وحلب وحماة وحمص، وغيرها من المحافظات الأخرى التي يتم العمل على نقل النتائج بالدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، خاصة وأن الوزارة حريصة على مصلحة كل طالب وطالبة في حصوله على ما يستحقه من الدرجات وفقًا لأداءه في الإمتحانات، حتى أنه يمكن استخراج النتائج، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

الإستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 سوريا

هنك بعض الخطوات لكي يتم الإستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا وبمختلف المحافظات السورية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الإنتقال إلى موقع وزارة التربية السورية الرسمية عبر الإنترنت.

كذلك يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

مع اختيار المرحلة الدراسية والمحافظة المقيم بها الطالب أو الطالبة.

ليتم إدخال اسم الطالب ورقم الإكتتاب.

مع النقر على أيقونة “بحث”.

وعندها ستتمكن من عرض نتائج البكالوريا.

استخراج نتائج البكالوريا 2024 موقع نتيجة نت

ويمكنك القيام بإستخراج نتائج البكالوريا عبر موقع نتيجة نت والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي: –