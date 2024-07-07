استخرج علامات الطلاب عبر منصة اوبن ايمس الأردنية 2024 فور ظهورها

وفرت وزارة التربية والتعليم في الأردن منصة “أوبن إيمس” لعلامات الطلاب، لتوفر للطلبة الاطلاع على نتائجهم بكل سهولة كما تقدم المنصة خدمات تعليمية متنوعة، مما جعلها واحدة من أهم المنصات التي يعتمد عليها الطلاب لاستخراج النتائج بسرعة وهي تهدف إلى تلبية احتياجات جميع الطلبة وأولياء الأمور في هذا المقال، سنوضح لكم خطوات استخدام “أوبن إيمس” وكيفية الحصول على النتائج من خلالها.

رابط اوبن ايمس علامات الطلاب 2024

فيما يلي سنذكر رابط اوبن ايمس علامات الطلاب 2024

يحتاج الطالب أولاً إلى الذهاب مباشرة إلى منصة أوبن إيمس.

ثانيا، انتقل إلى الصفحة الرئيسية وأدخل اسم المستخدم الخاص بك.

ويظهر يليه تبويب لادخال كلمة المرور.

ثم ستظهر علامة التبويب الخاصة بـ”تسجيل الدخول” باللون الأخضر.

ثم عليك إدخال الكود الموجود في الملف الشخصي.”.

ثم اختيار تقرير التقويم.

ثم تضغط على “الاستعلام”.

مميزات منصة اوبن ايمس للطلاب

وتساءل العديد من الطلاب عن الفوائد التي تقدمها منصة أوبن إيمس لهم واتضح أن هذه المنصة، التابعة لوزارة التربية والتعليم الأردنية، شهدت زيارات متكررة خلال فترات الدراسة في الأردن توفر المنصة العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور، مثل إتاحة الوصول إلى المحتوى التعليمي في أي وقت.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف المنصة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة كالتالي: