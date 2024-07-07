عاجل.. موقع وزارة التربية نتائج البكالوريا 2024 برقم الاكتتاب وعبر تطبيق الاختبارات الرسمي

بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التربية السورية، تم الإعلان رسمياً عن نتائج امتحانات البكالوريا للعام 2024، وقد دعت الوزارة جميع الطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على النتائج عبر موقعها الرسمي، وأشار البيان إلى أهمية متابعة الطلاب لنتائجهم والاطلاع على الأوراق الخاصة بهم، وذلك لاتخاذ الخطوات اللازمة لمرحلة التعليم العالي، تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة وإدخال بيانات الطالب بشكل صحيح للحصول على النتيجة، يذكر أنه يمكن للطلاب الناجحين التقديم للقبول في الجامعات والمعاهد التعليمية وفقاً للاختصاصات المتاحة وشروط القبول المعمول بها، تتمنى وزارة التربية السورية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب

استخراج نتائج البكالوريا 2024 برقم الاكتتاب

استعلم عن نتائج البكالوريا 2024 سوريا عبر موقع الوزارة من خلال اتباع التالي:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية في سوريا. النقر عن الرابط الخاص بنتائج امتحانات البكالوريا لعام 2024. تقديم المعلومات المطلوبة لتسجيل الدخول، مثل اسم المستخدم وكلمة السر. إذا كنت لا تمتلك حساب، ربما تحتاج إلى إنشاء حساب جديد. بعد تسجيل الدخول بنجاح، عليك إدخال اسم الطالب ورقم الاشتراك الخاص به. اضغط على الزر “عرض النتائج” لعرض نتيجة الطالب بكل تفاصيلها ودرجاته.

تطبيق نتائج البكالوريا 2024 app

يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على تطبيق نتائج الامتحانات، ومن ثم الاستعلام عن نتائج البكالوريا: