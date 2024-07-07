عاجل.. موقع وزارة التربية نتائج البكالوريا 2024 برقم الاكتتاب وعبر تطبيق الاختبارات الرسمي

بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التربية السورية، تم الإعلان رسمياً عن نتائج امتحانات البكالوريا للعام 2024، وقد دعت الوزارة جميع الطلاب وأولياء الأمور للاطلاع على النتائج عبر موقعها الرسمي، وأشار البيان إلى أهمية متابعة الطلاب لنتائجهم والاطلاع على الأوراق الخاصة بهم، وذلك لاتخاذ الخطوات اللازمة لمرحلة التعليم العالي، تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة وإدخال بيانات الطالب بشكل صحيح للحصول على النتيجة، يذكر أنه يمكن للطلاب الناجحين التقديم للقبول في الجامعات والمعاهد التعليمية وفقاً للاختصاصات المتاحة وشروط القبول المعمول بها، تتمنى وزارة التربية السورية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب
استخراج نتائج البكالوريا 2024 برقم الاكتتاب
استعلم عن نتائج البكالوريا 2024 سوريا عبر موقع الوزارة من خلال اتباع التالي:
- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية في سوريا.
- النقر عن الرابط الخاص بنتائج امتحانات البكالوريا لعام 2024.
- تقديم المعلومات المطلوبة لتسجيل الدخول، مثل اسم المستخدم وكلمة السر.
- إذا كنت لا تمتلك حساب، ربما تحتاج إلى إنشاء حساب جديد.
- بعد تسجيل الدخول بنجاح، عليك إدخال اسم الطالب ورقم الاشتراك الخاص به.
- اضغط على الزر “عرض النتائج” لعرض نتيجة الطالب بكل تفاصيلها ودرجاته.
تطبيق نتائج البكالوريا 2024 app
يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على تطبيق نتائج الامتحانات، ومن ثم الاستعلام عن نتائج البكالوريا:
- الذهاب إلى صفحة تحميل تطبيق نتائج الامتحانات على الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية.
- ادخال اسم المستخدم وكلمة المُرور، وتعبئة جميع البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.
- عندما تصل إلى رمز “نتائج الامتحانات” ، يُطلب منك إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب الذي تريد الاستعلام عن نتيجته.
- سيتم عرض درجات الطالب التي تشمل جميع المواد التي تم اجتيازها في الامتحانات النهائية.