اضافة مميزات جديدة واتساب الذهبي النسخة الاخيرة 2024

الوتساب الذهبي دائما يعمل على تحديث التطبيق لاضافه عدد كبير من المميزات وتحسين العيوب السابقه وهذه من اهم مزايا فيها الوتساب الذهبي لجميع المستخدمين، حيث انه يتفوق عن النسخة العادية بالعديد من المزايا والخيارات المتعددة للدردشة والمكالمات الفيديو، لذلك سوف نعرض لكم المميزات الجديدة التي تم اضافتها الى الوتساب الذهبي وكيفيه تحميل الواتساب عبر الرابط المباشر الخاص به.

مزايا واتساب الذهبي الجديد

أحد التطبيقات التي تحقق صدارة بين التطبيقات المراسله المختلفة هو تطبيق واتساب الذهبي الذي يوفر لك عدد كبير من المميزات الجديدة التي تتمثل فيما يلي:

يقدم لك واجهة سهلة وجذابة ويسهل التنقل بها بشكل سريع.

يوفر لك عدد كبير من السمات والحيوانات والالوانات المميزة لتربية يمكن أن تستخدم ما يتناسب معك.

يمكنك رفع عدد كبير من الأفراد في المجموعة يصل إلى 500 شخص.

يوفر لك الوضع الليلي او وضع الظلام الذي يسمح بتفعيل الوضع الداكن وتقليل الإضاءة وذلك يساهم بشكل كبير في حماية العين وتوفير الطاقة.

يوفر لك مزيد من الخصوصية والأمان حيث يمكن اخفاء اخر ظهور لك على التطبيق واخفاء الحالة واخفاء كلمه جاري التسجيل او جاري الكتابه.

ويمكن تحميل قصص الآخرين من خلال التطبيق مباشرة.

ويمكن ان تقوم بتحميل حاله طويلة تصل الى أكثر من 30 ثانيه او حاله كتابيه لأكثر من 250 حرف.

خطوات التسجيل في الوتساب الذهبي

تطبيق الواتساب الذهبي يمكنك من الاستمتاع بمميزات كثيرة حيث يمكن تنزيله من خلال الخطوات التالية