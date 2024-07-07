24 ساعة متواصلة من اغاني وبرامج للأطفال عبر استقبال تردد قناة بطوط

تعد قناة بطوط من القنوات المصرية المميزة، والتي قد حققت نجاح كبير بفضل محتواها الفريد والمتميز عن غيرها من قنوات الأطفال في أن تصبح واحدة من أكثر القنوات مشاهدة في العالم العربي وتتميز القناة بالمحافظة على القيم والأخلاق الإسلامية، مما يجعلها آمنة تمامًا للأطفال حيث يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وعشر سنوات متابعتها بالإضافة إلى عرض الأغاني ومسلسلات الكارتون، تقدم القناة أيضًا برامج تعليمية رائعة تساعد الأطفال في تطوير مهاراتهم يُمكن استقبال إشارة بث القناة فقط عبر قمر نايل سات، وهذا هو التردد الجديد لقناة بطوط كيدز.

تردد قناة بطوط

تعد قناة بطوط للأطفال من أبرز القنوات الفضائية التي تجذب عددًا كبيرًا من المشاهدين، خاصةً الأطفال و هذا النجاح بسبب تقديم القناة محتوى موجه خصيصًا لهذه الفئة العمرية، مثل أفلام الكرتون، البرامج الترفيهية، والأغاني، وهي تتميز القناة بقدرتها على الاحتفاظ بجمهورها من خلال تجديد المحتوى باستمرار وتنوع البرامج المعروضة وقد جاء تردد القناة على النحو التالي:

تردد قناة بطوط علي النايل سات

يأتي التردد: 11494.

يأتي معدل الترميز: 27500.

يأتي معدل الاستقطاب: أفقي.

يأتي معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة بطوط علي العرب سات

يأتي التردد: 11594.

يأتي معدل الترميز: 27500.

يأتي معدل الاستقطاب: رأسي.

يأتي معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة ضبط التردد على جهاز الاستقبال

يمكن تغيير التردد لتحميل القناة وحفظها ومشاهدتها على جهاز الاستقبال عبر اتباع الخطوات التالية: