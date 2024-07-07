رابط مباشر.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يتم البحث من وقت لآخر عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس بواسطة الطلاب، حيث من المتوقع ظهور نتيجة الدبلومات خلال الأيام الحالية، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات الخاصة بها منذ عدة أسابيع قليلة، وتحديدا قبل قدوم عطلة عيد الأضحى، وأوضحت وزارة التعليم والتعليم الفني عن استقبال حوالي 818 طالب وطالبة في اختبارات الدبلومات الفنية، وأكدت الوزارة أن النتيجة يتم الإعلان عنها بعد مرور 14 يوم من وقت الانتهاء، ولا يتم احتساب أيام الإجازات التي تقدم إلى المعلمين والمصححين.

احصل على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

يتم تقديم نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس إلى جميع الطلاب عبر موقع وزارة التعليم الإلكتروني، حيث أكدت الوزارة أنه تم بدء عملية التصحيح ورصد الدرجات بواسطة المراكز المتخصصة في ذلك، وقد نقترب من انتهاء عملية التصحيح، والبدء في رفع النتائج على الموقع الإلكتروني، وهناك بعض التفاصيل الأخرى التي جاءت عبارة عن الآتي:

سيتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية لمختلف الأقسام منها القسم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، وستكون النتيجة متاحة للجميع في نفس الوقت.

يتوقع البعض أن نتائج الدبلومات الفنية سيتم طرحها خلال الأسبوع القادم، وتحديدا يوم السبت.

من الضروري معرفة رقم الجلوس حتى يتم استخراج النتيجة من خلاله.

رابط نتائج الدبلومات الفنية

حتى تبدأ في الحصول على نتائج الدبلومات الفنية يجب معرفة الرابط الإلكتروني الذي من خلاله سيتم الإعلان عن النتائج لجميع الطلاب، كما يلزم معرفة بعض الخطوات اللازمة، والتي تعد كالآتي: