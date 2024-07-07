متي ؟ موعد بداية العام الدراسي بالسعودية 1446هـ وزارة التربية والتعليم السعودية تجيب

صرحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية علي ميعاد الدراسة للعام القادم وذلك من خلال نشر منشور عبر صفحتها الرسمية ، حيث يبدأ العام الدراسي يوم الأحد الموافق 14 صفر 1446 هـ والذي يوافق بالتاريخ الميلادي 18 أغسطس 2024 ، مع استمرارية العمل بخطة الفصول الدراسية الثلاثية ، وأعلن وكيل التعليم السعودي أنه بعد إنتهاء العام الدراسي، من الممكن تغير النظام ليعود كما كان فصلين دراسيين أو يبقي كما هو ثلاثة فصول.

متي بداية العام الدراسي الجديد بالسعودية 1446

بدايةً يستمر نظام الفصول الثلاثة للسنة الرابعة في العام الجديد ، وتكون الأجازات خلال هذا العام تقريبًا 13 أجازة ، بما فيها الأسبوعية ونهاية الفصل الدراسي بالإضافة إلي أجازات الأعياد ( عيد الفطر – عيد الاضحي ) وبما في ذلك أيضا أجازة نهاية السنة الدراسية التي تعد أكبر أجازة في العام الدراسي ، وتكون بداية ونهاية الفصول الدراسية كالتالي :-

1 – من المقرر أن يبدء الفصل الدراسي الأول في 14 صفر 1446 هـ وينتهي في 5جمادي الأول 1446هـ .

2 – بينما من المقرر أن يبدء الفصل الدراسي الثاني في 15 جمادي الأول 1446 هـ وينتهي في 21 رجب 1446 هـ .

3 – ومن المقرر أن يبدء الفصل الدراسي الثالث في 2 رمضان 1446 هـ وينتهي في 1 محرم 1447 هـ .

موعد العودة للدراسة في السعودية

بناء لما ورد عن وزارة التربية والتعليم السعودية منذ قليل تبين الأتي :-

1 – من المقرر أن يتم عودة المشرفين تكون بتاريخ 29 محرم 1446 هـ الموافق 4 أغسطس 2024 م.

2 – بينما من المقرر أن يتم عودة المعلمين تكون بتاريخ 7 صفر 1446هـ الموافق 11 أغسطس 2024 م.

3 – ويتم ايضا عودة الطلاب تكون بتاريخ 14 صفر 1446هـ الموافق 18 أغسطس 2024 م.

والجدير بالذكر ايضا يتبقي علي العام الدراسي 1446هـ ثلاثة واربعون يومًا.

حالات إلغاء الأجازات الرسمية