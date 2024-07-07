كـــّل عــــااام وأنتـــم بخيـــــر.. أجمل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1446 هجرية ابعتها للأهل والاصدقاء 

تهنئة بالعام الهجري الجديد، يوافق اليوم الأحد بداية العام الهجري الجديد 1446 وهو اليوم الذي يحمل مكانة خاصة عند المسلمين فهو اليوم الذي شهد حدث تاريخي حيث هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى يثرب لإنشاء دولة مسلمة بعيدا عن اضطهاد كفار قريش الذين تفننوا في تعذيب المسلمين عقابا لهم على اتباعهم للرسول، لذا يبادر المسلمون بتهنئة بعض في هذا اليوم الذي يحمل ذكرى عظيمة وقيمة هامة لهم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مجموعة من عبارات التهنئة بالعام الهجري الجديد.