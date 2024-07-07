كـــّل عــــااام وأنتـــم بخيـــــر.. أجمل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1446 هجرية ابعتها للأهل والاصدقاء 

أجمل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1446 هجرية
في العصر الحالي أصبح الناس يتبادلون رسائل التهاني والمباركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت الوسيلة الأسهل والأسرع للاحتفال بالأعياد وبالمناسبات السعيدة، ومع حلول يوم الأول من محرم وبداية العام الهجري الجديد يتبادل المسلمون من كل مكان الرسائل لتهنئة بعضهم البعض والدعاء بأن يكون هذا العام حاملا معه الخير والبركة والسعادة للجميع، وسنستعرض لكم فيما يلي بعض رسائل وعبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد :
- يا رب اجعل هذا العام الجديد مليئًا بالبركة والخيرات على جميع المسلمين، اللهم اجعلنا من أهل عفوك ورحمتك ورضاك.
- مع حلول العام الهجري الجديد، أتمنى لكم ولأحبابكم عامًا مليئًا بالسعادة والنجاح، وكل عام وأنتم بألف خير.
- في هذا العام الهجري الجديد، نحمد الله على نعمه وفضله، ونطلب منه تعالى أن يبارك لنا في أيامه وأشهره، وأن يجعلها أياماً مليئة بالسعادة والتقدم والنجاح.
- بمناسبة العام الهجري الجديد، نبارك لجميع الأهل والأحباب، ونسأل الله أن يجعل لنا فيه دعوات صالحة ومقبولة، وأن ينير لنا دروب الخير والنجاح.
- كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وإلى رضاه أقرب، وإلى جنته أقرب.
- كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير والبركة، ونزور فيه بيت الله الحرام.
- مع بداية هذا العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يجعله عامًا سعيدًا ومليئًا بالنجاحات والإنجازات، وكل عام وأنتم بألف خير.
تهنئة بالعام الهجري الجديد
من الفضائل والأعمال المستحبة أن يدعو المسلم لأخيه المسلم بالدعاء الصالح ويتمنى له الخير ويذكره بالطاعة والتقرب الى الله، ويستغل الكثيرون المناسبات الدينية لإرسال العبارات الطيبة التي تزيد من قوة العلاقة بين الناس وتزيد من مشاعر المودة والأخوة بينهم وتوطد من محبتهم، ومع تلقي البعض لرسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد الذي أطل علينا اليوم قد تصيبهم الحيرة في طريقة الرد المناسبة والعبارات الملائمة لإرسالها في هذا اليوم الذي له قيمة مختلفة كونه يحمل ذكرى اهم حدث في الحركة الدعوية عند المسلمين، لذا سنستعرض لهؤلاء عدد من عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد :
- كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير والبركة، ونزور فيه بيت الله الحرام.
- مع بداية هذا العام الهجري الجديد، نسأل الله أن يجعله عامًا سعيدًا ومليئًا بالنجاحات والإنجازات، وكل عام وأنتم بألف خير.
- في هذا العام الهجري الجديد، نحمد الله على نعمه وفضله، ونطلب منه تعالى أن يبارك لنا في أيامه وأشهره، وأن يجعلها أياماً مليئة بالسعادة والتقدم والنجاح.
- كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وإلى رضاه أقرب، وإلى جنته أقرب.
- مع بداية هذا العام الهجري الجديد، أرسل لكم أطيب التمنيات بالخير والسعادة، كل عام وأنتم بألف خير.
- أسأل الله أن يجعل هذا العام الهجري عام فرح وسعادة لكم ولعائلاتكم، كل عام وأنتم بخير.