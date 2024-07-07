مسلسل المؤسس عثمان مترجم الجزء السادس والقنوات الناقلة له

مسلسل مؤسس عثمان من بطولة بوراك أوزجيفيت تدور قصتها حول البطل الغازي عثمان الأول وهو مؤسس الدولة العثمانية واستطاع أن ينقل الدولة من الفقر و الضعف الى القوة والصلابة فهو الابن الثالث والأصغر من أبناء أرطغرل وخلف وليد وفي تولي البلاد ليسيل على خطى ويحقق انتصارات كبيرة، حيث قام بإنشاء الدولة العثمانية والمسلسل يعرض هذه الصراعات مع المغول والتتار والصليبيين بشكل درامي شيق واستطاع أن يؤسس دولة خاصة لذلك فان المسلسل حاز على اعجاب الجميع وبدأ العديد يبحث عن الجزء السادس من المسلسل.

الجزء السادس مسلسل المؤسس عثمان

مسلسل المؤسس عثمان احدى مسلسلات التركية التاريخية المصنفة اكشن تاريخي درامي تم اصدار المسلسل سنة 2021، واستطاع ان يحقق نجاح كبير فهو من بطولة عدد كبير من الممثلين الاعتراف الذين استطاعوا تمثيل المسلسل بشكل احترافي وأصبح من المسلسلات الأشهر وتم انتهاء عرض خمسة مواسم سابقة والآن تم تصوير الموسم السادس الذي ينتظره جميع الجماهير، حيث أنه من المتوقع أن يعرض خلال شهر سبتمبر القادم.

القنوات الناقلة مسلسل المؤسس عثمان

بعد النجاح الذي حقق مسلسل المؤسس عثمان الذي يعرض على عدد من القنوات الفضائية مثل قناة اي تي في التي يمكن أن تتابعها على تردد 10769 إستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطا 5/6 وكذلك تستطيع ان تتابعه على قناة الفجر الجزائرية على التردد 12340 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطا 3/4 المسلسل يعرض على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 8:00 مساء في يوم الأربعاء من كل أسبوع.