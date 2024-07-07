“بطارية سعة 5000 مللي أمبير”.. هاتف Oppo Reno 12 الخيار المثالي لمحبي التميز وسعره في مصر والسعودية والإمارات

د. فاطمة سيد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“بطارية سعة 5000 مللي أمبير”.. هاتف Oppo Reno 12 الخيار المثالي لمحبي التميز وسعره في مصر والسعودية والإمارات
هاتف Oppo Reno 12

تقدم شركة Oppo مع هاتفها الجديد Oppo Reno 12 إضافةً مميزة إلى سلسلة هواتفها المعروفة بالأداء القوي والتصميم الأنيق، حيث يأتي هاتف Oppo Reno 12 كتجسيد للتقنية المتقدمة والمواصفات الرائدة في عالم الهواتف الذكية، وبفضل شاشته الكبيرة والدقيقة، ومعالجه القوي، وكاميراته المتطورة، يعد Oppo Reno 12 خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يبحثون عن تجربة استخدام متميزة، باختصار، يعد Oppo Reno 12 خيارًا متميزًا لأولئك الذين يبحثون عن جهاز يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي مع تجربة استخدام فائقة السلاسة والكفاءة.

مواصفات هاتف Oppo Reno 12

هذه المواصفات تجعل هاتف Oppo Reno مناسبًا لمن يبحثون عن جهاز يتميز بشاشة كبيرة عالية الجودة، وذا ذاكرة كبيرة وأداء قوي، بالإضافة إلى دعمه لشبكات الجيل الخامس وميزات التصوير العالية الدقة، وتفضل الجدول التالي يوضح أهم مواصفات هاتف Oppo Reno:

الخصائصالتفاصيل
الشاشة6.7 بوصة
دقة الشاشة1080 × 2400 بكسل
الذاكرة الداخلية128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام
المعالجميدياتك
التخزين الخارجيغير متاح
الوزن179 جرام
الموادألمونيوم
شريحة الاتصالدعم لشريحتين
شبكات الاتصال2G, 3G, 4G, 5G
نظام التشغيلأندرويد 14
الكاميرا الأمامية50 ميجا بيكسل
الكاميرا الخلفية50 ميجا بيكسل
البطارية5000 مللي أمبير
هاتف Oppo Reno 12
هاتف Oppo Reno 12

سعر هاتف Oppo Reno 12 في مصر والسعودية والإمارات

سعر هاتف Oppo Reno 12 يختلف حسب السوق والدولة، حيث يمكنك الحصول عليه بالأسعار التالية:

  • في الجزائر: 67891 دينار جزائري.
  • في الأردن: 354 دينار أردني.
  • في تونس: 1584 دينار تونسي.
  • في مصر: 15401 جنيه مصري.
  • في المغرب: 5118 درهم مغربي.
  • في السعودية: 1919 ريال سعودي.
  • في الإمارات: 1833 درهم إماراتي.

هذه الأسعار تعكس التفاوت في الأسواق وتعبير عن القيمة والمواصفات المقدمة من هاتف Oppo Reno 12.

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معلومات الكاتب
د. فاطمة سيد

كاتبة ومدونة، أعمل بالتدريس، وحاصلة على دكتوراة المناهج وطرق تدريس اللغة العربية كلية التربية جامعة عين شمس.

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